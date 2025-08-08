Lula diz que foi o presidente que mais fez pelo Acre e critica Bolsonaro: “Não fez nenhuma obra”

Cumprindo agenda em Rio Branco, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva discursou para o público em uma cerimônia na sede da Cooperacre, nesta sexta-feira (8).

Na ocasião, Lula disse que se unir 10 presidentes que já passaram pelo Brasil, “nenhum fez tanto pelo Acre”.

“Se juntar 10 presidentes aí duvido que algum deles tenha feito tudo o que já fiz pelo Acre. Não tem, podem pesquisar”, afirmou.

Em um dado momento do discurso, o presidente se voltou para o governador Gladson Camelí e deu uma mensagem a ele:

“Governador, eu quero dizer aqui que quando eu vou a um estado não quero saber se o governador gosta de mim ou não, se é do meu partido ou não, se os políticos gostam de mim ou não. Tem sido assim até hoje”, pontuou.

Lula relembrou também sua passagem pelo Acre.

“Eu vim para o Acre muitas vezes para fazer muitas lutas, para lutar pelo meio ambiente, para estar com meus amigos”, acrescentou.

Na ocasião, o político criticou o ex-presidente Bolsonaro.

“Eu duvido que no estado do Acre alguém possa me dizer uma obra que o governo Bolsonaro fez. Podem chegar em Brasília e perguntar para os políticos do Acre. Não tem. As pessoas não se preocuparam em governar para o povo brasileiro, mas para si mesmo”, salientou.

Quando eu assumi, sentei com os governadores dos Estados, pedi as obras que eles queriam que fossem executadas. Sentei com os prefeitos porque tudo acontece na cidade. Não existe país rico com cidades pobres”, pontuou.

Lula voltou a falar sobre as obras que fez pelo Acre.

“Se eu pegar os números das coisas que eu e Dilma fizemos pelo Acre, vocês não vão acreditar. Só não fizemos mais do que Plácido de Castro [sorriu]. Se for em Cruzeiro, o aeroporto foi eu quem fiz. A ponte que liga o Brasil à Bolívia, em mais de 500 anos, fui eu quem fiz. O hospital do Juruá, a maternidade e tantas outras coisas foi esse tal de PT que fez”, destacou.

Lula mais uma vez se dirigiu à Gladson e disse:

“É interessante que eu sou o único presidente do Brasil que não tem diploma universitário e fez tanto pelo Acre”, finalizou.