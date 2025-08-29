Lula diz que vídeo do Pix de Nikolas era para “defender crime organizado”

Sem citar nome do deputado, presidente afirma que campanha viral nas redes teria prejudicado atuação da Receita Federal

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comentou, em entrevista à Itatiaia nesta sexta-feira (29), sobre a megaoperação envolvendo o Primeiro Comando da Capital (PCC), deflagrada na manhã de quinta-feira (28), e, sem citar o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), disse que o deputado fez campanha contra o Pix para “defender o crime organizado”.

O presidente Lula (PT) em entrevista à Itatiaia nesta sexta-feira (29) • Reprodução

“Tem um deputado que fez uma campanha contra as mudanças que a Receita Federal propôs e agora está provado que o que ele estava fazendo era defender o crime organizado e nós não vamos dar trégua para o crime organizado”, disse Lula, em referência a um vídeo em que Nikolas acusava o governo de querer taxar o Pix.

Publicado em janeiro, o vídeo gravado pelo parlamentar viralizou nas redes sociais e gerou uma crise no governo do petista. Hoje, a publicação conta com mais de 336 milhões de visualizações.

“Naquele tempo a mudança era para combater o crime organizado. Agora, nós vamos colocar as fintechs com uma apuração mais rígida, porque nós descobrimos que tem muita gente ligada ao crime organizado”, afirmou Lula.

Uma força-tarefa envolvendo Ministério Público de São Paulo, Ministério Público Federal e polícias Federal, Civil e Militar, além de outros órgãos, cumpriu mandados, durante a quinta-feira, nos estados de São Paulo, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, Rio de Janeiro e Santa Catarina contra uma rede ligada ao PCC que adulterava combustíveis e lavava dinheiro. Os alvos são acusados de fraudes fiscais, ambientais e econômicas.

Foram deflagradas três operações contra o avanço do crime organizado no setor de combustíveis: a Polícia Federal coordenou as operações Quasar e Tank, enquanto o Ministério Público de São Paulo coordenou a Operação Carbono Oculto. As ações contaram com milhares de agentes de órgãos de segurança em diversos estados brasileiros, em operações simultâneas contra a facção criminosa e a ligação com o setor financeiro.

Durante a entrevista, o presidente também afirmou que a megaoperação “foi a mais importante da história” e que, a partir de agora, “o governo começou a agir fortemente contra o crime organizado”.

Questionado sobre se o movimento seria uma resposta a políticos de direita que acusam a esquerda de envolvimento com o crime, Lula respondeu que o governo “vai mostrar a cara de quem faz crime organizado” e falou para o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), enquanto representante da oposição, “que tome cuidado”.

De acordo com o diretor da PF (Polícia Federal), Andrei Rodrigues, foram realizados 14 mandados de busca e apreensão, 14 mandados de prisão preventiva e obteve seis pessoas presas.

Notícia-crime à PGR contra Nikolas

Na noite da última quinta-feira (28), o deputado federal Rogério Correia (PT-MG) enviou uma notícia-crime para a PGR (Procuradoria-Geral da República) contra Nikolas Ferreira por disseminação de informações falsas sobre o sistema financeiro nacional e o favorecimento de lavagem de dinheiro.

“Ao disseminar informações falsas com alcance de milhões de visualizações, o noticiado [Nikolas] possivelmente contribuiu de forma decisiva para criar brechas regulatórias e comportamentais que fragilizam os mecanismos de rastreamento digital”, disse Correia.

“Essa indução à desconfiança no sistema financeiro, aliada ao incentivo ao uso de dinheiro vivo, acaba beneficiando diretamente esquemas sofisticados que terceirizam a movimentação de recursos ilícitos para interpostas pessoas, empresas de fachada e plataformas digitais pouco reguladas”, prosseguiu.

Segundo o deputado petista, ao atacar os instrumentos de controle do governo, a narrativa de Nikolas fortalece a infraestrutura paralela do crime organizado e dificulta a atuação das autoridades.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após evento no Republicanos, Alan diz que ainda não há nada fechado sobre filiação

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.