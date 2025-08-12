12 de agosto de 2025
Universo POP
Vídeo de pastor de calcinha e peruca viraliza e ele diz que fazia investigação
Taylor Swift deixa fãs em polvorosa com anúncio de novo álbum
Mulher engravida de amigo gay após “noite de brincadeira”
Cardiologista diz que chances de Faustão são mínimas e família rebate
Em liberdade, Alexandre Nardini e anna jatobá são vistos fazendo compras juntos
Dono da Ultrafarma e executivo da Fast Shop são presos
Horóscopo do dia: o que os astros revelam para esta terça-feira
Cantora acusa influencer de agressão na gravidez: “Comecei a sangrar”
Listão na tela: confira quem são os participantes do MasterChef Celebridades
Tendência inusitada: jovens usam chupetas para aliviar estresse

Lula se encontra com servidores do Ifac e anuncia R$ 25 milhões para a educação

O presidente e o ministro Camilo Santana reforçam compromisso do governo federal com a educação no Acre

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com servidores do Instituto Federal do Acre (Ifac) em Rio Branco e, ao lado do ministro Camilo Santana, anunciou um investimento de R$ 25 milhões para a construção de um novo campus em Feijó. O encontro aconteceu durante um evento que marcou o compromisso do Governo Federal com a educação no estado.

IFAC- Instituto Federal do Acre

Gratidão e reconhecimento

IFAC- Instituto Federal do Acre

O reitor do Ifac, Fábio Storch, destacou a importância da criação dos Institutos Federais por Lula e expressou gratidão pelo novo investimento. “O sentimento hoje, somado ao dos servidores do Ifac, é de gratidão. Obrigado presidente Lula e ministro Camilo Santana, por investirem e acreditarem na educação pública, gratuita e de qualidade”, afirmou.

A técnica administrativa Suellen Valentim também participou do encontro e ressaltou que o momento foi um reconhecimento do trabalho dos servidores e da importância da educação como instrumento de transformação social. Outra servidora do Ifac, Leilaine Fonseca, reforçou a crença do governo no “poder da transformação” por meio da educação.

WhatsApp Image 2025-08-08 at 18.55.51.jpeg

IFAC- Instituto Federal do Acre

Além do novo campus em Feijó, o Ifac já recebeu recursos para obras em outras unidades, como a construção de refeitórios nos campi Sena Madureira e Cruzeiro do Sul, e uma nova biblioteca em Rio Branco.

Fonte: Presidência da República e servidores do Ifac

Redigido por Contilnet.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Acre registra mais de 2 mil casos de violência contra a mulher no primeiro semestre de 2025

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.