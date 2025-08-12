Lula se encontra com servidores do Ifac e anuncia R$ 25 milhões para a educação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com servidores do Instituto Federal do Acre (Ifac) em Rio Branco e, ao lado do ministro Camilo Santana, anunciou um investimento de R$ 25 milhões para a construção de um novo campus em Feijó. O encontro aconteceu durante um evento que marcou o compromisso do Governo Federal com a educação no estado.

Gratidão e reconhecimento

O reitor do Ifac, Fábio Storch, destacou a importância da criação dos Institutos Federais por Lula e expressou gratidão pelo novo investimento. “O sentimento hoje, somado ao dos servidores do Ifac, é de gratidão. Obrigado presidente Lula e ministro Camilo Santana, por investirem e acreditarem na educação pública, gratuita e de qualidade”, afirmou.

A técnica administrativa Suellen Valentim também participou do encontro e ressaltou que o momento foi um reconhecimento do trabalho dos servidores e da importância da educação como instrumento de transformação social. Outra servidora do Ifac, Leilaine Fonseca, reforçou a crença do governo no “poder da transformação” por meio da educação.

Além do novo campus em Feijó, o Ifac já recebeu recursos para obras em outras unidades, como a construção de refeitórios nos campi Sena Madureira e Cruzeiro do Sul, e uma nova biblioteca em Rio Branco.

Fonte: Presidência da República e servidores do Ifac

