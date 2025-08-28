Mãe é presa por envenenar bebê de 9 meses; vídeo mostra comprando veneno

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que a tatuadora Giovanna Chiquinelli Marcatto, de 26 anos, comprou veneno de rato em um petshop da zona leste de São Paulo, na última segunda-feira (25). Horas depois, o filho dela, Dante Chiquinelli Marcatto, de apenas 9 meses, foi internado em estado grave no Hospital Estadual da Vila Alpina e morreu no dia seguinte.

A polícia investiga a mãe pela suspeita de homicídio qualificado. Segundo o laudo necroscópico, partículas do raticida foram encontradas no organismo da criança, confirmando a morte por envenenamento. O documento aponta que a ingestão da substância ocorreu cerca de três horas antes do óbito — o mesmo período em que Giovanna teria oferecido banana amassada ao bebê.

O produto comprado continha uma substância “amargante”, usada justamente para evitar ingestão acidental por crianças. A grande quantidade encontrada nas vísceras de Dante reforçou a hipótese de envenenamento proposital.

Com base nas imagens e no exame, a Polícia Civil pediu e obteve na Justiça a prisão temporária de 30 dias da suspeita. A tatuadora foi detida na noite de quarta-feira (27), na Vila Ema, zona leste. O corpo do bebê foi velado e cremado no Cemitério da Vila Alpina.

A defesa da mãe ainda não se pronunciou.

📌 O caso segue sob investigação pela Delegacia da Vila Ema, com apoio do 70º Distrito Policial.

Redigido por Contilnet.