Magazine Smart: conheça a loja especializada em Smartwatches que está revolucionando Rio Branco

A loja Magazine Smart, especializada na venda de smartwatches, fones de ouvido e outros produtos tecnológicos, é um dos empreendimentos que mais tem crescido na capital acreana. Com seis anos de atuação, a loja se tornou referência em produtos das marcas Xiaomi, Amazfit e Microwear, conquistando clientes fiéis graças à qualidade e exclusividade de seus itens.

O proprietário, Luã Ferreira de Lima, conta ao ContilNet que a ideia de empreender surgiu ainda na pandemia da Covid-19. “Eu já tinha experiência com vendas, mas com a pandemia decidi começar a revender produtos de forma independente. Comecei pelo Instagram e logo percebi que a demanda por smartwatches de qualidade era enorme. Isso me motivou a abrir a loja oficialmente”, relata.

A aposta nos smartwatches se mostrou certeira. “O diferencial inicial foi oferecer produtos de qualidade, acessíveis e pouco disponíveis no mercado local. Hoje, além dos smartwatches, também vendemos fones de ouvido e caixinhas de som, sempre com promoções que incluem brindes como pulseiras extras ou fones, além de parcelamento em até 12 vezes sem juros”, explica Luã.

A loja atende atualmente em dois pontos de Rio Branco: Bairro José Augusto, que funciona como base de delivery e atendimento, e no Via Verde Shopping, na loja Empório e Arte. A equipe garante suporte completo na configuração dos produtos e oferece garantia de seis meses com nota fiscal.

“Mesmo no início, trabalhando em um espaço residencial, a confiança dos clientes era enorme. Hoje, nossa base de clientes fiéis cresce a cada dia, e estamos preparando a abertura da primeira loja física em outubro”, revela Luã.

A Magazine Smart aceita Pix, dinheiro e cartão de crédito, com opções de parcelamento flexíveis, e mantém contato direto com os clientes pelo Instagram.

📱 Contato: (68) 99226-8630

📲 Instagram: @magazine.smart.ac