Magazine Smart: conheça a loja especializada em Smartwatches que está revolucionando Rio Branco

A loja atende atualmente em dois pontos de Rio Branco: Bairro José Augusto, que funciona como base de delivery e atendimento, e no Via Verde Shopping, na loja Empório e Arte

A loja Magazine Smart, especializada na venda de smartwatches, fones de ouvido e outros produtos tecnológicos, é um dos empreendimentos que mais tem crescido na capital acreana. Com seis anos de atuação, a loja se tornou referência em produtos das marcas Xiaomi, Amazfit e Microwear, conquistando clientes fiéis graças à qualidade e exclusividade de seus itens.

Magazine Smart: o novo ponto de referência em tecnologia e smartwatches em Rio Branco/Foto: Reprodução

O proprietário, Luã Ferreira de Lima, conta ao ContilNet que a ideia de empreender surgiu ainda na pandemia da Covid-19. “Eu já tinha experiência com vendas, mas com a pandemia decidi começar a revender produtos de forma independente. Comecei pelo Instagram e logo percebi que a demanda por smartwatches de qualidade era enorme. Isso me motivou a abrir a loja oficialmente”, relata.

Luã diz que o diferencial dos produtos é a qualidade/Foto: Reprodução

A aposta nos smartwatches se mostrou certeira. “O diferencial inicial foi oferecer produtos de qualidade, acessíveis e pouco disponíveis no mercado local. Hoje, além dos smartwatches, também vendemos fones de ouvido e caixinhas de som, sempre com promoções que incluem brindes como pulseiras extras ou fones, além de parcelamento em até 12 vezes sem juros”, explica Luã.

Tecnologia de ponta ao seu alcance: modelos exclusivos das marcas Xiaomi, Amazfit e Microwear/Foto: Reprodução

A loja atende atualmente em dois pontos de Rio Branco: Bairro José Augusto, que funciona como base de delivery e atendimento, e no Via Verde Shopping, na loja Empório e Arte. A equipe garante suporte completo na configuração dos produtos e oferece garantia de seis meses com nota fiscal.

Os preços e as formas de pagamento são acessíveis/Foto: Reprodução

“Mesmo no início, trabalhando em um espaço residencial, a confiança dos clientes era enorme. Hoje, nossa base de clientes fiéis cresce a cada dia, e estamos preparando a abertura da primeira loja física em outubro”, revela Luã.

Os modelos atendem todos os gostos/Foto: Reprodução

A Magazine Smart aceita Pix, dinheiro e cartão de crédito, com opções de parcelamento flexíveis, e mantém contato direto com os clientes pelo Instagram.

📱 Contato: (68) 99226-8630
📲 Instagram: @magazine.smart.ac

ContilNet Notícias

