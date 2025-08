Mailza visita cadeias do cacau, café, mel e agricultura familiar e janta no espaço da Economia Solidária na Expoacre

Na oitava noite da Expoacre 2025, a vice-governadora Mailza Assis percorreu os espaços dedicados à agricultura e à economia solidária, conhecendo de perto as cadeias produtivas do cacau, café, mel e o trabalho de centenas de pequenos produtores do estado. No espaço da Agricultura Familiar e Economia Solidária, Mailza aproveitou para jantar e experimentar a culinária local, onde destacou a importância do setor para o desenvolvimento do Acre.

Acompanhada do secretário de Agricultura, Luis Tchê, Mailza visitou a Rota do Cacau, a Cadeia do Café e do Mel, além de conhecer o Programa Solo Fértil, iniciativa pioneira que vai fornecer diagnóstico em tempo real sobre a qualidade dos solos no campo.

Na Rota do Cacau, chamou atenção a escultura de 1,70 metro de um mapinguari feita com 200 kg de chocolate pelo escultor Leo Vilela. A peça será distribuída ao público no encerramento da feira, neste domingo, 3.

“O cacau vai revolucionar a agricultura acreana”, afirmou o secretário Luiz Tchê. “Estamos vendendo o cacau nativo por valores até mil reais acima da média, graças ao seu valor ambiental e identidade com a floresta.” Segundo a Seagri, o estado já soma mais de 80 hectares de cacau cultivado e 200 hectares de cacau nativo.

No espaço do café, a produtora Natali Mendes, de Porto Acre, compartilhou sua trajetória. “Comecei com 300 pés, hoje tenho 2,5 hectares. Lá é agricultura familiar. É um desafio, mas vale a pena”, disse.

A cadeia do mel também foi representada por produtores de diversos municípios, como dona Maria Elizete Morais, do Bujari. “A gente vive do mel há mais de 30 anos. Nosso produto é puro e garante o sustento da família.”

A visita foi concluída no espaço da Agricultura Familiar e Economia Solidária, que reúne mais de 100 pequenos produtores e empreendedores com uma variedade de produtos, desde frutas, verduras, comidas típicas e artesanato até vestuário e bebidas. Mailza jantou no local e elogiou a qualidade dos alimentos e a diversidade da produção. “Tudo aqui é feito com dedicação. É uma amostra da força do nosso povo e da importância de investir cada vez mais no campo.”

Confira a galeria: