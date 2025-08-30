Mais da metade da população do Acre vive em apenas três municípios; veja lista completa

O Acre tem população estimada em 884.372 habitantes em 2025, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira (28). A projeção, publicada no Diário Oficial da União, serve de base para o cálculo do Fundo de Participação de Estados e Municípios (FPE e FPM) e para a formulação de políticas públicas em áreas como saúde, educação, habitação e assistência social.

O levantamento mostra um crescimento inferior a 1% em relação à estimativa anterior, de setembro de 2024, que apontava 880.631 habitantes. Já em comparação com o Censo de 2022, quando a população era de 830.018 pessoas, o aumento chega a 6,5%.

Rio Branco segue como o município mais populoso, com 389.001 habitantes. Em seguida aparecem Cruzeiro do Sul, com 98.916 moradores, e Tarauacá, com 46.816 residentes. Essas três cidades concentram quase 60% de toda a população acreana, confirmando sua relevância na dinâmica econômica e social do estado.

Na outra ponta do ranking estão Santa Rosa do Purus, com 7.217 habitantes, Assis Brasil, com 8.648 moradores, e Jordão, com 9.884 residentes. Juntas, essas cidades representam pouco mais de 2% da população estadual, refletindo desafios de gestão pública voltados principalmente para o acesso a serviços básicos em áreas isoladas.

O secretário de Estado de Planejamento, Ricardo Brandão, destacou que os números populacionais são fundamentais para a definição de repasses federais e para a elaboração de políticas públicas. “Outro fator relevante atrelado ao crescimento e/ou redução da população e sua evolução etária diz respeito à definição de políticas públicas nas áreas de educação, saúde, habitação e assistência social, dentre outras, que variam conforme o tamanho e composição etária de uma população”, afirmou.

Ele reforçou ainda que o Acre acompanha de forma contínua esses indicadores por meio do portal “Acre em Números” e no Plano de Desenvolvimento Socioeconômico e Sustentável – Agenda Acre Dez Anos, lançado em 2023. “O acompanhamento e estudo contínuo são de importância fundamental para o processo decisório de governo e ajustes no planejamento de longo prazo, permitindo com que os serviços, projetos, programas e políticas públicas estejam sempre adequados e alinhados com as necessidades e expectativas da população”, completou.

População dos municípios do Acre em 2025 (Ibge):

Rio Branco – 389.001

Cruzeiro do Sul – 98.916

Tarauacá – 46.816

Sena Madureira – 44.049

Feijó – 37.764

Brasiléia – 28.028

Senador Guiomard – 22.402

Mâncio Lima – 20.479

Epitaciolândia – 19.874

Xapuri – 19.170

Marechal Thaumaturgo – 18.057

Porto Acre – 17.523

Plácido de Castro – 17.107

Rodrigues Alves – 15.560

Acrelândia – 14.712

Bujari – 13.928

Manoel Urbano – 12.923

Porto Walter – 11.333

Capixaba – 10.981

Jordão – 9.884

Assis Brasil – 8.648

Santa Rosa do Purus – 7.217