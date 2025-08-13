Mais da metade dos aposentados do Acre já recebeu devolução de descontos do INSS

Mais da metade dos aposentados e pensionistas do Acre prejudicados por descontos irregulares no INSS já recebeu o dinheiro de volta. Segundo o Ministério da Previdência Social, 8.961 beneficiários tiveram a reparação depositada diretamente na conta onde recebem o pagamento mensal.

Ao todo, o ressarcimento no estado já supera R$ 6,6 milhões. O número representa 60,9% do total de 14,7 mil pessoas aptas a serem indenizadas. O valor estimado para quitar todos os casos no Acre é de R$ 10,7 milhões. No Brasil, o Governo Federal já liberou mais de R$ 1 bilhão para 1,6 milhão de segurados até 11 de agosto, com pagamento integral e correção pela inflação (IPCA).

De acordo com o ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, o ressarcimento é resultado de uma investigação que apurou fraudes em descontos realizados por entidades associativas. “O governo que investigou a fraude ao INSS está devolvendo devidamente o dinheiro que foi roubado dos aposentados e pensionistas e não vai deixar ninguém no prejuízo”, afirmou.

Quem ainda não aderiu ao acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal pode solicitar a devolução pelo aplicativo Meu INSS ou presencialmente nos Correios, sem custo e sem precisar apresentar documentos. O direito é válido para quem sofreu descontos entre março de 2020 e março de 2025, incluindo beneficiários que não tiveram resposta à contestação em até 15 dias úteis e aqueles com processos judiciais ainda não pagos. A contestação pode ser feita até 14 de novembro de 2025, e a adesão ao acordo seguirá disponível mesmo após essa data.