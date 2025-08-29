Mais de 3,4 mil contribuintes do Acre recebem restituição do 4º lote do Imposto de Renda

A Receita Federal liberou, nesta sexta-feira (22), a consulta ao quarto lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2025. No Acre, 3.425 contribuintes foram contemplados, somando R$ 5,8 milhões em créditos a serem depositados.

O pagamento será feito no dia 29 de agosto, junto com o crédito das restituições de todo o país. No total, 1.884.035 declarações serão contempladas nesta etapa, resultando em R$ 2,9 bilhões distribuídos aos contribuintes. Além das declarações deste ano, também estão incluídas restituições residuais de exercícios anteriores.

Na 2ª Região Fiscal, que engloba Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia e Roraima, o valor destinado às restituições chega a R$ 122,2 milhões, beneficiando 69.824 pessoas.

Para saber se a restituição já está disponível, o cidadão pode acessar o site da Receita Federal, na aba “Meu Imposto de Renda”, e clicar em “Consultar a Restituição”. O procedimento também pode ser feito pelo aplicativo da Receita para celulares e tablets.

De acordo com a Receita, os depósitos são realizados exclusivamente em contas bancárias informadas na declaração e que estejam no nome do contribuinte. Caso o crédito não seja efetuado, seja por erro nos dados ou conta desativada, é possível reagendar o pagamento pelo Banco do Brasil em até um ano após a data prevista.

O reagendamento pode ser feito pela internet, no endereço www.bb.com.br/irpf, ou ainda pelos telefones: