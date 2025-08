Manifestação contra Lula e Alexandre de Moraes reúne centenas de pessoas em frente ao Palácio Rio Branco

Um grupo de pouco mais de 200 pessoas se reuniu na manhã deste sábado (3), em frente ao Palácio Rio Branco, em uma manifestação contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. O ato contou com bandeiras do Brasil, faixas e cartazes com críticas ao STF e ao atual governo federal.

Entre os presentes, estavam apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), além de lideranças políticas locais. Participaram do ato o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PL); os vereadores João Marcos Luz (PL) e Joab Lira (Solidariedade); e o deputado estadual Arlenilson Cunha (PL).

Em seu discurso, o prefeito Bocalom exaltou os participantes do protesto como defensores da liberdade e da “brasilidade”. “Aqui estão os direitas de verdade”, afirmou o gestor, que ainda declarou: “Se o ministro Alexandre de Moraes cometeu injustiça, ele deve ser punido”.

A manifestação faz parte de um movimento nacional convocado por grupos conservadores para este sábado, com atos registrados em outras capitais do país. Em Rio Branco, a concentração aconteceu por volta das 9h, com o uso de carro de som e discursos de representantes políticos e religiosos.