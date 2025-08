Manifestantes começam a se reunir em frente ao Palácio Rio Branco em protesto contra Lula e Alexandre de Moraes

Manifestantes começaram a se concentrar na manhã deste domingo (3), em frente ao Palácio Rio Branco, no centro da capital acreana, para participar do ato nacional convocado por lideranças da direita. O protesto, que acontece simultaneamente em diversas cidades do país, tem como principais bandeiras os pedidos de “Fora Lula” e “Fora Alexandre de Moraes”.

A manifestação foi convocada por nomes de destaque da oposição ao governo federal, como o pastor Silas Malafaia, a família Bolsonaro e o deputado federal Nicolas Ferreira (PL-MG). Em vídeo nas redes sociais, Malafaia classificou o movimento como uma “reação popular contra injustiças” e acusou o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), de “criminalizar a opinião” e impor medidas autoritárias.

No Acre, são esperadas as presenças do senador Marcio Bittar (União Brasil), do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PL), e do deputado federal Coronel Ulysses (União Brasil), todos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. A mobilização ocorre de forma pacífica e deve se intensificar ao longo do dia.

Com faixas, camisetas verde e amarelas e cartazes com críticas ao STF, os manifestantes também defendem a aprovação do Projeto de Lei que prevê anistia para os envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023, considerados por eles como protestos legítimos.

O protesto na capital acreana faz parte de um movimento mais amplo que busca pressionar as instituições e dar visibilidade ao descontentamento de parte da população com o governo Lula e com decisões do Supremo Tribunal Federal.