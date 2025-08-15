15/08/2025
Marina Ruy Barbosa emociona com homenagem à Glória Maria

Atriz falou sobre a sua dificuldade em aceitar a morte da amiga que faria aniversário nesta sexta-feira

A atriz Marina Ruy Barbosa usou as redes sociais nesta sexta-feira (15) para prestar uma emocionante homenagem à jornalista Glória Maria, que completaria 76 anos. Em um texto compartilhado nos stories do Instagram, a atriz falou sobre sua dificuldade em aceitar a morte da amiga, que faleceu em fevereiro de 2023.

Reprodução/Instagram @marinaruybarbosa

“Sempre tento evitar pensar nisso. Parece que busco me enganar e acreditar que a gente só não tem se encontrado por conta da correria da vida”, escreveu. A atriz finalizou a mensagem ressaltando a forte conexão que tinha com a jornalista: “Mas como você sempre disse, nossa amizade era de alma, de outras vidas talvez. Te amo pra sempre”.

Glória Maria morreu aos 73 anos no Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, após uma batalha contra o câncer.

Fonte: Metrópoles

Redigido por Contilnet.

