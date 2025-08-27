27/08/2025
Marina parabeniza Janja em aniversário e destaca dedicação da 1ª dama: “Comprometida”

Primeira-dama faz aniversário nesta quarta-feira

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, usou as redes sociais nesta quarta-feira (27) para felicitar a primeira-dama Janja Lula da Silva, que comemora aniversário nesta data.

Foto foi publicada pela ministra nas redes sociais/Foto: Reprodução

Na publicação, feita no início da manhã, Marina descreveu Janja como uma mulher “comprometida, vibrante e dedicada às melhores causas do nosso país”. A ministra ainda desejou saúde e alegrias à primeira-dama neste novo ciclo de vida.

“Hoje é aniversário da querida @Janja Lula da Silva, essa mulher comprometida, vibrante e dedicada às melhores causas do nosso país. Desejo que esse novo ano seja repleto de saúde e muitas alegrias. Feliz aniversário, Janja!”, escreveu Marina em uma rede social.

Janja Lula da Silva, que ganhou destaque pela forte atuação em pautas sociais, ambientais e de direitos humanos, recebe diversas homenagens de autoridades, amigos e apoiadores ao longo do dia.

