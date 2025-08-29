MC Poze se irrita com acusações de não apoiar Oruam após prisão

MC Poze do Rodo usou as redes sociais para rebater críticas de seguidores que o acusaram de não estar apoiando o amigo e também cantor Oruam, preso desde 22 de julho. A polêmica surgiu após fãs compararem a postura de Poze com a de Oruam, que em junho mobilizou manifestações pela soltura de Poze quando este foi preso.

Segundo os internautas, o mesmo não estaria acontecendo agora, já que Poze não teria feito mobilizações públicas em favor de Oruam. Irritado, o funkeiro afirmou que recebeu orientação para “recuar” e que qualquer fala precipitada poderia ser usada contra eles.

“Não devo provar nada para ninguém. Quem vai lutar por nós aqui fora? Cada fala errada vira contra nós e, se eu parar para falar, sabe como é!”, disse Poze.

O artista também declarou que, caso insistisse em manifestações, poderia ser preso novamente. “A ordem veio de cima para não fazer fuzuê. Quem pede para eu subir em ônibus e fazer bagunça quer me ver preso também, porque sabe da minha situação”, afirmou.

Pai de cinco filhos, o cantor destacou que hoje age de forma mais racional:

“É muita responsabilidade. Quando meus filhos crescerem, quero que sintam orgulho do que me tornei, não vergonha. Época de agir na emoção, sem pensar, já passou.”

Prisão de Oruam

Oruam foi preso em 22 de julho, acusado de tentativa de homicídio contra um delegado e um policial civil, além de suspeita de envolvimento com uma facção criminosa no Rio de Janeiro.

No dia 6 de agosto, o Tribunal de Justiça do Rio negou o pedido de sua defesa para substituir a prisão preventiva por monitoramento com tornozeleira eletrônica. Assim, ele segue detido enquanto o processo segue em andamento.

📌 Fonte: Metrópoles

✍️ Redigido por Contilnet