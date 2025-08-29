MDB inaugura auditório com nome de Flaviano Melo; filho se emociona: “Deu a vida pelo partido”

A executiva estadual e municipal do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) fez uma emocionante homenagem ao ex-presidente da sigla e ex-deputado federal Flaviano Melo.

Nesta sexta-feira (29), a sigla inaugurou um auditório com o nome do político, dentro da sede do partido, localizado na Avenida Antônio da Rocha Viana, em Rio Branco.

Flaviano morreu no dia 20 de novembro de 2024, em São Paulo. A causa da morte foi falência múltipla de órgãos, desencadeada por uma infecção bacteriana.

A solenidade ocorreu na mesma ocasião em que o ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Vagner Sales, foi reconduzido à presidência da executiva estadual do partido.

Quem recebeu a homenagem, presencialmente, foi o filho de Flaviano, Leonardo Melo, que se emocionou ao ver a foto e o nome do pai estampados no auditório.

“É muita emoção ver isso aqui. Meu coração transborda de alegria e não tem como traduzir o que estou sentindo aqui. Meu pai deu a vida por esse partido, assim como o Vagner e tantos outros filiados que estão aqui”, afirmou Melo.