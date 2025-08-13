13 de agosto de 2025
Medição do Rio Acre é interrompida por falha técnica; Defesa Civil aciona órgão nacional

Última leitura apontou rio apenas 8 cm acima da menor cota histórica

O monitoramento oficial do nível do Rio Acre em Rio Branco foi temporariamente suspenso devido a problemas técnicos nos equipamentos de leitura. A informação foi confirmada nesta terça-feira (12) pela Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, que atua em conjunto com o órgão estadual para restabelecer o serviço.

Segundo o coordenador municipal, tenente-coronel Cláudio Falcão, a Agência Nacional de Águas (ANA) já foi acionada para enviar técnicos à capital, com o objetivo de reparar os aparelhos, tanto eletrônicos quanto físicos,  e retomar as medições diárias.

Sem chuvas, Rio Acre atinge 1,34 metro na capital no último domingo e se aproxima da menor cota da história. Foto: Reprodução

A última aferição ocorreu na segunda-feira (11), quando o manancial marcou 1,31 metro, três centímetros abaixo do nível registrado no dia anterior. O índice está apenas oito centímetros acima da menor cota histórica, registrada em setembro de 2024, de 1,23 metro.

O agravamento da seca levou a Prefeitura de Rio Branco a decretar situação de emergência no dia 6 de agosto, com validade de 180 dias. A medida permite acelerar contratações e compras emergenciais, além de garantir ações como distribuição de água por caminhões-pipa, montagem de abrigos, campanhas de conscientização e reforço logístico para atendimento à população afetada.

FIQUE POR DENTRO: Governo do Acre declara situação emergência diante de seca severa no estado

A estiagem atinge tanto a área urbana quanto comunidades rurais, aumentando a pressão sobre o abastecimento e a necessidade de resposta rápida por parte do poder público.

