“Medida absurda”, diz deputado do PL sobre prisão domiciliar de Bolsonaro

O deputado Arlenilson Cunha (PL) conversou com a reportagem do ContilNet, nesta terça-feira (5), sobre a medida imposta pelo ministro do Supremo Tribunal do Federal (STF), Alexandre de Moraes, que ocasionou a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Arlenilson classificou como absurda a decisão do ministro.

“Essa medida é absurda, ela viola os princípios fundamentais, é uma verdadeira escalada no estado de exceção. Principalmente, é uma afronta ao Estado Democrático de Direito”, disse o deputado.

“Bolsonaro foi preso não por lavar dinheiro, não por corrupção, mas apenas por ter uma mensagem divulgada aos manifestantes do dia 3 de agosto. Então isso é totalmente absurdo hoje. É uma afronta ao Estado Democrático de Direito e com uma verdadeira desrespeito à Constituição Federal”, finalizou.