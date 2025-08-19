Menina de 1 ano fica em estado grave ao se afogar em balde

As equipes receberam o chamado por volta das 17h20. No local, os socorristas encontraram a menina em parada cardiorrespiratória. Após a realização de manobras de ressuscitação cardiopulmonar, os batimentos da vítima foram restabelecidos.

A criança foi transportada inconsciente e em estado grave para o Hospital Regional do Guará. As primeiras orientações para o atendimento foram prestadas por uma militar do Centro de Operações do CBMDF, por telefone, antes mesmo da chegada das equipes.