Menina de 6 anos morre atingida por tiro no pescoço durante confronto de facções

Uma tragédia marcou o fim de semana na Grande Vitória. A pequena Alice Rodrigues, de seis anos, foi morta após ser atingida por um tiro no pescoço dentro do carro em que estava com os pais, na Serra, na tarde de domingo (24). O veículo da família foi confundido com o de criminosos rivais durante um intenso tiroteio entre facções que disputam território na região, segundo a Secretaria da Segurança Pública do Espírito Santo.

O pai da criança, de 26 anos, mesmo baleado de raspão nas costas, conseguiu dirigir até o Hospital Municipal Materno Infantil da Serra. A menina, porém, não resistiu. A mãe, grávida de oito meses, sofreu ferimentos leves provocados pelos estilhaços do vidro estourado e recebeu atendimento médico, assim como o marido. Ambos não correm risco de vida.

A família retornava da praia quando o Peugeot cinza escuro em que estavam foi atingido no bairro Carapebus. De acordo com as investigações, criminosos em um Fiat Argo branco abriram fogo durante um confronto entre o Primeiro Comando de Vitória (PCV) e o Terceiro Comando Puro (TCP). Um olheiro teria identificado o carro da família como sendo de membros do grupo rival.

“Esses ataques começaram no sábado, e no domingo o PCV tentou atingir o TCP. Essa troca de tiros vitimou a inocente criança de seis anos”, declarou o secretário de Segurança, Leonardo Damasceno.

Após a ação, os criminosos abandonaram o veículo usado no ataque no bairro Novo Horizonte. Dentro dele, a polícia encontrou cápsulas de munições de diferentes calibres, uma touca ninja e até uma granada caseira, que precisou ser recolhida pelo esquadrão antibombas. O carro tinha ao menos 12 marcas de disparos.

Até o momento, seis pessoas foram presas, incluindo dois apontados como mandantes, um atirador, o motorista de fuga, um olheiro e a esposa de um dos chefes da facção, que é advogada. A polícia segue em busca de outros envolvidos.

O corpo de Alice será velado e sepultado em Teixeira de Freitas (BA), cidade natal da família, que vive no Espírito Santo há três anos.

A escalada da violência na Serra já vinha sendo registrada desde a semana anterior. Na noite de sábado (23), um homem de 28 anos foi morto e outro, de 20, ficou ferido em um tiroteio em frente a um bar no mesmo bairro. O secretário de Segurança Pública destacou que o policiamento na região está reforçado desde sexta-feira (22).