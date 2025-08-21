21/08/2025
Menino de 5 anos atingido por bala perdida tem morte cerebral

Homem que era alvo do ataque sobreviveu e recebeu alta após atendimento médico

Enzo Gabriel Assis, de cinco anos, sofreu morte cerebral após ser atingido por uma bala perdida na tarde de sexta-feira, em frente à sua residência em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. O hospital Geral de Nova Iguaçu confirmou a morte encefálica na noite desta segunda-feira (18).

Homem que era alvo do ataque sobreviveu e recebeu alta após atendimento médico/Foto: Ilustrativa

A criança foi atingida durante uma tentativa de homicídio contra um homem de 27 anos, que também ficou ferido no braço. Ele passou por exames e recebeu alta após avaliação médica. O protocolo de verificação de morte encefálica de Enzo teve início no sábado (16) e os exames confirmaram a ausência de atividade cerebral.

A madrinha de Enzo, Anna Carolina Mattos, clamou por justiça. “Queremos justiça pelo que fizeram com meu afilhado, uma criança inocente”, afirmou. O menino tinha um irmão mais novo, e a família planeja realizar o sepultamento no cemitério Jardim da Saudade, em Mesquita, mas ainda não há data definida.

Testemunhas relataram que um homem desceu de um carro branco e disparou diversas vezes contra o rapaz de 27 anos, que não tinha ligação com a criança. Um dos tiros acabou atingindo Enzo na cabeça. O caso foi inicialmente registrado na 58ª DP (Posse) e, posteriormente, encaminhado à Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que continua as investigações para localizar o autor dos disparos.

