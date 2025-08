Miragina amplia mix de produtos e aposta em nostalgia e praticidade com novos biscoitos

A tradicional indústria acreana de alimentos Miragina lançou recentemente dois novos produtos no mercado: o Bolachão e o Mini Maisena. Segundo o presidente da empresa, José Luiz Felício, os lançamentos têm como objetivo diversificar o portfólio da marca e atender diferentes perfis de consumidores, com produtos que unem sabor, memória afetiva e funcionalidade.

O Bolachão foi inspirado nos antigos biscoitos vendidos em padarias, conhecidos popularmente como “cacheada” por conta do formato que lembrava cachos. “Era um biscoito grosso, feito manualmente. Tentamos resgatar esse sabor tradicional, mas adaptando para um formato industrial, com maior produtividade”, explicou Felício. A proposta é oferecer ao consumidor uma experiência nostálgica, aliada à conveniência da produção moderna.

Já o Mini Maisena busca conquistar o público com um clássico repaginado. O produto foi pensado para manter o sabor tradicional do biscoito maisena, mas em um tamanho reduzido, com cerca de 4 centímetros. A redução evita a quebra frequente que ocorre com os modelos maiores, além de torná-lo mais atrativo para o público infantil e para o consumo em lanches rápidos. “Esse tamanho é mais resistente e tem tido uma aceitação gradual, especialmente entre mães que buscam opções práticas para os filhos”, comentou.

Os dois produtos começaram a ser produzidos entre o final de 2024 e o início de 2025, e já estão disponíveis nas prateleiras de supermercados. Segundo o presidente da Miragina, a aceitação vem crescendo gradualmente. “Esses novos biscoitos têm que conquistar um espaço entre os que já consomem nosso biscoito doce. É uma escolha que o consumidor faz ao conhecer essas novas versões”, destacou.

Além disso, a empresa realizou testes em escolas, com resultados positivos, e pretende ampliar a distribuição dos produtos no ambiente escolar por meio de parcerias. “Tivemos uma aceitação muito boa nas escolas, e pretendemos intensificar ações promocionais em breve”, revelou Felício.

Fundada em 1967, a Miragina é uma das indústrias mais tradicionais do Acre, com sede em Rio Branco. Com 58 anos de história, a empresa atende todo o estado do Acre, além de Rondônia e Amazonas, e eventualmente realiza vendas para outros estados mediante pedidos específicos.

Para os consumidores, José Luiz Felício deixou uma mensagem de valorização da produção local. “Aos nossos clientes antigos, novos e futuros, eu peço que experimentem nossos produtos e valorizem o que é feito aqui no Acre. Não apenas os da Miragina, mas todos os alimentos produzidos no estado. Isso ajuda a manter empresas funcionando, gerar empregos e movimentar a economia. É um gesto de apoio à indústria migacriana, uma campanha que começamos na pandemia e seguimos firmes até hoje.”

A Miragina segue como referência na produção de alimentos regionais, unindo tradição, inovação e compromisso com o desenvolvimento local.