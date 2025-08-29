Mistério ou montagem? Vídeo mostra criança sendo puxada debaixo da cama durante a noite

Durante a noite, uma garotinha teria sido vítima de um estranho fenômeno enquanto brincava com suas bonecas. De acordo com relatos que circulam nas redes sociais, a criança ouviu um som semelhante ao de uma caixinha de música vindo debaixo da cama.

Ao se aproximar para investigar, acabou sendo puxada por uma força invisível. Poucos segundos depois, sua mãe entrou no quarto e conseguiu resgatá-la. A cena teria sido registrada por uma câmera de segurança instalada no local.

O vídeo viralizou e reacendeu debates sobre atividades paranormais. Muitos usuários nas redes afirmaram sentir medo ao assistir às imagens, que mostram a menina sendo arrastada de forma súbita. Embora não haja informações confirmadas sobre o local ou a data do ocorrido, o material chamou atenção pela intensidade da cena e pela reação desesperada da mãe. Há ainda quem acredite que o vídeo possa ter sido gerado ou manipulado por inteligência artificial.

Veja: