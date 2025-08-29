Mistério ou montagem? Vídeo mostra criança sendo puxada debaixo da cama durante a noite

Imagens viralizaram e reacenderam debates sobre atividades paranormais

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Durante a noite, uma garotinha teria sido vítima de um estranho fenômeno enquanto brincava com suas bonecas. De acordo com relatos que circulam nas redes sociais, a criança ouviu um som semelhante ao de uma caixinha de música vindo debaixo da cama.

Vídeo mostra criança sendo puxada debaixo da cama durante a noite. Foto: Reprodução

Ao se aproximar para investigar, acabou sendo puxada por uma força invisível. Poucos segundos depois, sua mãe entrou no quarto e conseguiu resgatá-la. A cena teria sido registrada por uma câmera de segurança instalada no local.

O vídeo viralizou e reacendeu debates sobre atividades paranormais. Muitos usuários nas redes afirmaram sentir medo ao assistir às imagens, que mostram a menina sendo arrastada de forma súbita. Embora não haja informações confirmadas sobre o local ou a data do ocorrido, o material chamou atenção pela intensidade da cena e pela reação desesperada da mãe. Há ainda quem acredite que o vídeo possa ter sido gerado ou manipulado por inteligência artificial.

Veja:

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após evento no Republicanos, Alan diz que ainda não há nada fechado sobre filiação

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.