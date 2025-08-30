Morador atira em motoboy após discussão por querer entrega na porta do apartamento

Casos de violência contra entregadores têm se multiplicado em diferentes regiões do país

Um motoboy foi baleado na madrugada deste sábado (30) dentro do Condomínio da Merck, na Taquara, Zona Oeste do Rio de Janeiro. A vítima foi identificada como Valério Junior. Levou um tiro no pé disparado por um morador após uma discussão.

Motoboy foi ferido por morador após se recusar a subir em prédio.Foto: Reproducão

De acordo com testemunhas, a confusão começou quando o entregador se recusou a subir até o apartamento para entregar o pedido. Irritado, o morador desceu armado e bastante alterado. O entregador, temendo a situação, começou a gravar um vídeo, mas foi atingido por um disparo no pé. Após efetuar o tiro, o agressor entrou novamente no prédio como se nada tivesse acontecido.

Ferido, Valério começou a perder muito sangue e recebeu os primeiros socorros de moradores do condomínio. Ele mora no Lote 4 do mesmo conjunto residencial. A ambulância foi chamada e levou o motoboy para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca.

O estado de saúde de Valério ainda não foi divulgado pelas autoridades médicas até o momento. A ocorrência causou indignação entre os moradores, que classificaram o episódio como um ato de covardia e excesso de violência.

Até agora, não há confirmação se o morador foi detido ou prestou depoimento. O condomínio também não se manifestou publicamente sobre o episódio.

Casos de violência contra entregadores têm se multiplicado em diferentes regiões do país, reacendendo o debate sobre segurança e o tratamento desses trabalhadores. De acordo com o internauta Lázaro Rosa, Valério se recupera bem após o tiro.

