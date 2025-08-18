Morador do interior do Acre diagnosticado com ‘fogo selvagem’ luta por remédio de R$ 67 mil

O senamadureirense Jozian de Oliveira Passos, 40 anos, vem enfrentando há algum tempo um sério problema de saúde. Ele foi diagnosticado com pênfico vulgar, doença conhecida popularmente como “fogo selvagem”.

Casado e pai de uma filha, Jozian está sem poder trabalhar. Mesmo tendo em mãos dois laudos médicos, ainda não conseguiu acessar nenhum benefício junto ao INSS. Além disso, o remédio indicado para essa doença custa 67 mil. Ele entrou na justiça para que o governo compre o remédio, mas foi negado.

Diante da situação crítica, ele está pedindo ajuda à comunidade. “Tenho minha família para dar de comer e muitas contas para pagar. É uma situação muito difícil porque não tenho condições de trabalhar. Quem puder me ajudar, agradeço de coração”, disse ele.

Atualmente, Jozian mora em Rio Branco. Ele é filho da senhora Bezinha Passos, moradora bastante conhecida em Sena Madureira.

Quem puder ajuda-lo com qualquer quantia, a chave pix é: 68999590594, está em nome de sua esposa Edina Barroso da Silva.

O que é a doença?

O pênfigo vulgar é uma doença autoimune que ocorre quando o sistema imunológico ataca células saudáveis da pele e mucosas, levando à formação de bolhas e erosões. A causa exata da doença é desconhecida, mas acredita-se que fatores genéticos e ambientais possam desempenhar um papel.