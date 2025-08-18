18/08/2025
Universo POP
Evoney Fernandes pega chave de carro na cueca de Henrique, da dupla com Juliano e vídeo viraliza
Luciano Huck elogia vídeo de Felca que denunciou Hytalo Santos
Bailarina é demitida meses após ser apontada como amante de Zé Felipe
Policiais que fizeram segurança de Hytalo Santos são presos por chacina
Vizinha x Jojo Todynho: justiça encerra processo sem julgamento
Pastor que viralizou de calcinha já foi acusado de golpe contra formandos
Hytalo Santos recebia malas de dinheiro e joias, dizem ex-funcionários
Bigode feminino viraliza como nova tendência de beleza
Neymar posta mensagem emocionante que recebeu do filho após goleada
Policiais que fizeram segurança de Hytalo Santos são presos por chacina

Morador do interior do Acre diagnosticado com ‘fogo selvagem’ luta por remédio de R$ 67 mil

Atualmente, Jozian mora em Rio Branco. Ele é filho da senhora Bezinha Passos, moradora bastante conhecida em Sena Madureira

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O senamadureirense Jozian de Oliveira Passos, 40 anos, vem enfrentando há algum tempo um sério problema de saúde. Ele foi diagnosticado com pênfico vulgar, doença conhecida popularmente como “fogo selvagem”.

Diante da situação crítica, ele está pedindo ajuda à comunidade/Foto: Reprodução

Casado e pai de uma filha, Jozian está sem poder trabalhar. Mesmo tendo em mãos dois laudos médicos, ainda não conseguiu acessar nenhum benefício junto ao INSS. Além disso, o remédio indicado para essa doença custa 67 mil. Ele entrou na justiça para que o governo compre o remédio, mas foi negado.

Diante da situação crítica, ele está pedindo ajuda à comunidade. “Tenho minha família para dar de comer e muitas contas para pagar. É uma situação muito difícil porque não tenho condições de trabalhar. Quem puder me ajudar, agradeço de coração”, disse ele.

Atualmente, Jozian mora em Rio Branco. Ele é filho da senhora Bezinha Passos, moradora bastante conhecida em Sena Madureira.

Quem puder ajuda-lo com qualquer quantia, a chave pix é: 68999590594, está em nome de sua esposa Edina Barroso da Silva.

O que é a doença?

O pênfigo vulgar é uma doença autoimune que ocorre quando o sistema imunológico ataca células saudáveis da pele e mucosas, levando à formação de bolhas e erosões. A causa exata da doença é desconhecida, mas acredita-se que fatores genéticos e ambientais possam desempenhar um papel.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Martelo batido: Mailza será a candidata do União-Progressistas ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.