Moradores denunciam incêndio em área verde de Rio Branco

Um incêndio atingiu o bairro Joafra na tarde desta terça-feira (26). Moradores relataram a presença de fumaça intensa e chamas em área de vegetação, mas não foi possível acionar o Corpo de Bombeiros, pois os canais oficiais de denúncia estão fora do ar.

Testemunhas afirmam que a falta de comunicação dificulta a atuação rápida no combate às chamas, aumentando o risco de danos à comunidade e à vegetação local. Até o momento, não há informações sobre feridos ou extensão total do incêndio.

A população segue desassistida no que toca aos canais de denúncia.

Veja o vídeo: