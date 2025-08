Motociclista tem perna dilacerada após colisão com carro em avenida no interior do estado

Um jovem de 23 anos ficou gravemente ferido após uma colisão entre uma motocicleta e um carro na noite desta segunda-feira (3), na Avenida Manoel Marinho Montes, região alta de Brasiléia, no interior do Acre.

A vítima, identificada como Erielton Campos Bastos, pilotava uma moto quando foi atingida por um veículo modelo Volkswagen, que saía da Rua do Areal. Com o impacto, a moto bateu de frente na lateral do carro, provocando um grave ferimento na perna direita de Erielton, principalmente na região do calcanhar, que ficou dilacerada.

O jovem foi socorrido por uma equipe do Hospital Regional Raimundo Chaar por volta das 19h20. Apesar da gravidade do ferimento, seu estado de saúde foi considerado estável. Ele deverá ser transferido para Rio Branco, onde passará por avaliação médica especializada e poderá ser submetido a uma cirurgia.

Ainda não há confirmação se o ferimento comprometeu apenas tecidos moles ou também atingiu ossos. Os ocupantes do carro permaneceram no local e prestaram esclarecimentos às autoridades.

A Polícia Militar registrou a ocorrência e iniciou a apuração da dinâmica do acidente. O caso será investigado pelos órgãos competentes.