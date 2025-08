Motorista atropela 10 pessoas, entre elas sete crianças, em frente a uma igreja

Ao menos 10 pessoas, sendo sete crianças e três adultos, foram atropeladas por um motorista em um carro de passeio na Estrutural, região administrativa do Distrito Federal, na noite deste sábado (2). Não houve registro de morte, mas pelo menos seis pessoas ficaram feridas e um menor de 5 anos teve 40% do corpo queimado.

De acordo com a Polícia Militar, o acidente aconteceu em frente a uma igreja. O suspeito teria fugido do local e a corporação não informou se ele já foi encontrado.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para socorrer as vítimas. As causas do acidente serão investigadas.