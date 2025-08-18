18/08/2025
Universo POP
Hytalo Santos recebia malas de dinheiro e joias, dizem ex-funcionários
Bigode feminino viraliza como nova tendência de beleza
Neymar posta mensagem emocionante que recebeu do filho após goleada
Policiais que fizeram segurança de Hytalo Santos são presos por chacina
Horóscopo do dia: confira o que os astros reservam para esta segunda-feira
Neymar desabafa após goleada histórica: “Maior vergonha da minha carreira”
Felca é ameaçado de morte e Justiça manda Google quebrar sigilo de e-mail
As verdadeiras razões pelas quais And Just Like That não conseguiu corresponder a Sex and the City
Anitta visita território indígena no Xingu: “Persistem e resistem”
Nattan é barrado em restaurante em Orlando e veste calça de Rafa Kalimann para entrar

Motorista de aplicativo é resgatado com vida após ser sequestrado em Rio Branco

Apesar da recuperação da vítima, o veículo utilizado por Joel para trabalhar — um Chevrolet Onix de cor cinza — permanece desaparecido

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O motorista de aplicativo Joel da Costa Mendonça, natural de Sena Madureira e atualmente morador de Rio Branco, foi vítima de um sequestro na noite deste domingo (17), enquanto trabalhava.

A Polícia segue investigando o crime e realizando diligências para localizar o automóvel/ Foto: Reprodução

Segundo informações repassadas pela família, Joel saiu de casa por volta das 16 horas para mais um dia de trabalho e não retornou no horário previsto, o que gerou preocupação entre parentes e amigos. Após horas de busca, por volta da 1h da madrugada desta segunda-feira (18), a notícia trouxe alívio: ele havia sido resgatado com vida.

Apesar da recuperação da vítima, o veículo utilizado por Joel para trabalhar — um Chevrolet Onix de cor cinza — permanece desaparecido e está sendo procurado pelas autoridades.

Ainda não há detalhes sobre como ocorreu o resgate. A família informou apenas que Joel foi deixado em uma residência após o período em que esteve em poder dos criminosos, e felizmente não sofreu ferimentos.

O caso causou comoção em Sena Madureira, município natal do motorista, onde ele possui muitos familiares. Em entrevista ao portal Contilnet Notícias, parentes demonstraram alívio por sua integridade física, mas lamentaram o ocorrido e reforçaram a preocupação com a perda do veículo de trabalho.

A Polícia segue investigando o crime e realizando diligências para localizar o automóvel e identificar os responsáveis pelo sequestro.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Martelo batido: Mailza será a candidata do União-Progressistas ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.