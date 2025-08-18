Motorista de aplicativo é resgatado com vida após ser sequestrado em Rio Branco

O motorista de aplicativo Joel da Costa Mendonça, natural de Sena Madureira e atualmente morador de Rio Branco, foi vítima de um sequestro na noite deste domingo (17), enquanto trabalhava.

Segundo informações repassadas pela família, Joel saiu de casa por volta das 16 horas para mais um dia de trabalho e não retornou no horário previsto, o que gerou preocupação entre parentes e amigos. Após horas de busca, por volta da 1h da madrugada desta segunda-feira (18), a notícia trouxe alívio: ele havia sido resgatado com vida.

Apesar da recuperação da vítima, o veículo utilizado por Joel para trabalhar — um Chevrolet Onix de cor cinza — permanece desaparecido e está sendo procurado pelas autoridades.

Ainda não há detalhes sobre como ocorreu o resgate. A família informou apenas que Joel foi deixado em uma residência após o período em que esteve em poder dos criminosos, e felizmente não sofreu ferimentos.

O caso causou comoção em Sena Madureira, município natal do motorista, onde ele possui muitos familiares. Em entrevista ao portal Contilnet Notícias, parentes demonstraram alívio por sua integridade física, mas lamentaram o ocorrido e reforçaram a preocupação com a perda do veículo de trabalho.

A Polícia segue investigando o crime e realizando diligências para localizar o automóvel e identificar os responsáveis pelo sequestro.