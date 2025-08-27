MPAC mira em possível gasto de R$ 600 mil da Prefeitura de Sena com shows na Exposena 2025

O Ministério Público do Acre (MPAC) abriu uma investigação para esclarecer os gastos da Exposena Rural Show 2025, prevista para setembro, em Sena Madureira. O procedimento foi instaurado pelo promotor de Justiça Júlio César de Medeiros Silva, que determinou um prazo de cinco dias para que a Prefeitura apresente documentos e informações sobre o custeio do evento.

Entre as exigências, o MP quer saber se existe convênio firmado entre a gestão municipal e o Governo do Estado, especialmente para o pagamento dos shows nacionais. O promotor solicitou cópia do eventual Termo de Convênio, além de detalhamento dos valores destinados a cada apresentação artística — tanto de artistas locais quanto de atrações nacionais.

O pedido inclui ainda informações sobre despesas com estrutura, como montagem de palco, iluminação, sonorização e segurança privada. Júlio César também quer que a Prefeitura informe quais artistas regionais foram contratados, discriminando a cidade de origem e o valor pago a cada um. Outro ponto a ser esclarecido é a fonte dos recursos: se vêm de secretarias municipais, como Agricultura ou Cultura, ou de emendas parlamentares.

Além dos dados financeiros, o promotor determinou o envio de cópias dos processos licitatórios e contratos relacionados, bem como a data em que foram publicados no Portal da Transparência do município e no Sistema LICON do Tribunal de Contas do Estado (TCE-AC). Ele advertiu que a falta de resposta poderá resultar em ação judicial com pedido liminar, além de eventual responsabilização por improbidade administrativa.

A programação da Exposena 2025 já tem atrações confirmadas. A dupla Brenno e Mateus se apresentará no dia 24 de setembro, com cachê de R$ 200 mil. No dia 27, será a vez de “Os Caras do Arrocha”, Gabriel Gava, Israel Novaes e Thiago Brava, em um show conjunto que custará R$ 400 mil.