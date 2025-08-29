MPAC se solidariza com promotor alvo de plano de morte arquitetado pelo PCC; entenda

O Ministério Público do Acre (MPAC) divulgou nota nesta sexta-feira (29) em solidariedade ao promotor de Justiça Amauri Silveira Filho, do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público de São Paulo (MP-SP). O promotor foi alvo de um plano de assassinato arquitetado pela facção Primeiro Comando da Capital (PCC), desarticulado nesta manhã pelo MP paulista.

Segundo as investigações, integrantes da facção planejaram uma emboscada contra o promotor com o objetivo de prejudicar as apurações conduzidas por ele na Operação Linha Vermelha, que investiga crimes de organização criminosa armada, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro ligados ao PCC.

De acordo com o MP-SP, dois empresários — Maurício Silveira Zambaldi e José Ricardo Ramos, dos ramos de veículos e transportes — teriam financiado a ação criminosa, adquirindo armamentos e veículos, além de contratar executores para cometer o crime. Ambos foram presos nesta sexta-feira. Um terceiro investigado, Sérgio Luiz de Freitas Filho, conhecido como Serginho Mijão, segue foragido.

Não é a primeira vez que Amauri Silveira Filho sofre ameaças de morte. Em 2013, uma correspondência com intimidações foi enviada à sede do MP em Campinas, quando ele investigava denúncias de corrupção na Polícia Civil.

Na nota assinada pelo procurador-geral de Justiça do MPAC, Danilo Lovisaro do Nascimento, e pelo presidente do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União (CNPG), Georges Carlos Fredderico Moreira Seigneur, as instituições repudiaram com veemência o plano criminoso e reforçaram o apoio irrestrito ao promotor e às forças de segurança.

“Repudiamos com veemência qualquer forma de ameaça ou intimidação contra membros do Ministério Público e das forças de segurança. Esses atos não nos enfraquecem, pelo contrário, reforçam a nossa missão de atuar firme contra o crime organizado, em defesa da sociedade e do Estado Democrático de Direito”, diz o texto.

VEJA A NOTA NA ÍNTEGRA:

O Conselho Nacional de Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União (GNPG) e o Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas (GNCOC) manifestam solidariedade ao promotor de Justiça Amauri Silveira Filho, membro do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO) do Ministério Público do Estado de São Paulo, alvo de um plano criminoso, financiado pela facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), para atentar contra sua vida e a de integrantes das forças de segurança.

Repudiamos com veemência qualquer forma de ameaça ou intimidação contra membros do Ministério Público e das forças de segurança. Esses atos não nos enfraquecem, pelo contrário, reforçam a nossa missão de atuar firme contra o crime organizado, em defesa da sociedade e do Estado Democrático de Direito.

Nosso apoio irrestrito ao colega promotor de Justiça e a todos os que, com coragem, firmeza e dedicação, atuam na linha de frente no enfrentamento às organizações criminosas no Brasil.

Georges Carlos Fredderico Moreira Seigneur

Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios

Presidente do CNPG

Danilo Lovisaro do Nascimento

Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Acre

Presidente do GNCOC