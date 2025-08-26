26/08/2025
Universo POP
Tamanho de pênis preferido das mulheres surpreende; descubra
Junior Lima relembra perrengues financeiros em carreira com Sandy
Taylor Swift anuncia noivado com Travis Kelce, do Kansas City Chiefs
Luan Pereira manda indireta após confusão com Dado Dolabella: “Voltar com ex”
Mãe de fisiculturista que espancou namorada acionou polícia após fuga do filho
Tá rolando? Duda Guerra quebra silêncio após flagra com caçula de Faustão
Modelo brasileiro é encontrado morto em piscina privativa de hotel na Grécia
Guerra pela herança! Filhos de Cid Moreira acusam viúva de fraude e testamento falso
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira
Caetano Veloso é parado em blitz em Brasília e policial se derrete por cantor; veja vídeo

MPF recorre de decisão que reduziu multa milionária ao governo por descumprir combate à tortura

O MPF argumenta que o valor originalmente fixado tinha destinação específica ao sistema penitenciário estadual e era fundamental para assegurar a eficácia do TAC

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O Ministério Público Federal (MPF) recorreu de decisão da Justiça Federal no Acre que reduziu de R$1 milhão para R$50 mil a multa aplicada ao governo estadual pelo descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) que determinava a criação do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura (MEPCT/AC). O acordo havia sido firmado em 2021 após inspeções identificarem graves violações no sistema penitenciário.

O acordo havia sido firmado em 2021 após inspeções identificarem graves violações no sistema penitenciário/Foto: Reprodução

Na apelação, o MPF argumenta que o valor originalmente fixado tinha destinação específica ao sistema penitenciário estadual e era fundamental para assegurar a eficácia do TAC. A instituição avalia que a redução compromete o caráter coercitivo e pedagógico da sanção.

De acordo com o procurador regional dos Direitos do Cidadão no Acre, Lucas Costa Almeida Dias, o estado demonstrou inércia e demora na implementação do mecanismo, mesmo após a publicação da Lei nº 3.986/2022. Segundo ele, a obrigação só foi cumprida em junho de 2023, um ano e sete meses após a assinatura do acordo e somente após o ajuizamento de ações executivas e a concessão de medidas liminares.

O MPF pede que a sentença seja revista para restabelecer integralmente a penalidade de R$1 milhão, com atualização monetária e juros legais, conforme previsto no TAC.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.