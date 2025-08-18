18/08/2025
Mulher confessa ter matado o namorado após ele se negar a mostrar mensagens do celular

Crime ocorreu na cidade de Formosa do Rio Preto, na Bahia; jovem de 20 anos confessou o assassinato e está presa à disposição da Justiça

Uma discussão por ciúmes terminou em tragédia no último sábado (16), em Formosa do Rio Preto, no oeste da Bahia. A jovem Cleidiane Alves Ferreira, de 20 anos, foi presa após confessar ter assassinado o namorado, Jonas Ferreira Nunes, de 32 anos. O motivo do crime, segundo a própria suspeita, foi a recusa da vítima em mostrar as mensagens de seu celular.

Crime ocorreu na cidade de Formosa do Rio Preto, na Bahia; jovem de 20 anos confessou o assassinato e está presa à disposição da Justiça

O assassinato aconteceu na Rua Eliezer Rabelo Santiago, no bairro Novo Horizonte. Jonas Ferreira Nunes foi atingido com golpes de faca no tórax e chegou a ser socorrido para o Hospital Municipal Doutor Altino Lemos Santiago, mas não resistiu aos ferimentos.

Após o crime, a jovem foi localizada na casa de familiares, na Avenida Pompílio Mendes, no bairro Santa Helena, e encaminhada à Central de Flagrantes, onde permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Militar segue acompanhando o caso, que chocou a população local, e investiga detalhes sobre a motivação do crime e as circunstâncias que levaram à briga fatal.

