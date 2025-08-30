Mulher denuncia David Luiz por ameaça e consegue medida protetiva contra o jogador

A assistente social Francisca Karollainy Barbosa Cavalcante teve um relacionamento extraconjugal com o atleta quando ele atuou pelo Fortaleza

A assistente social Francisca Karollainy Barbosa Cavalcante denunciou o jogador de futebol David Luiz. Ela relatou ter sido ameaçada pelo atleta, com quem manteve um relacionamento extraconjugal no período em que ele atuou pelo Fortaleza Esporte Clube. A cearense fez um boletim de ocorrência na última segunda-feira (25). No dia seguinte, a defesa dela pediu medida protetiva, que foi concedida pela Justiça do Ceará na quarta-feira (27).

Ex-amante de Daviz Luiz denuncia jogador por ameaça e pede medida protetiva, no Ceará. — Foto: Redes sociais/Arquivo Pessoal/Thiago Gadelha/SVM

O g1 conversou, nesta sexta-feira (29), com o advogado Fabiano Távora, que representa a defesa da vítima. Karollainy e David Luiz conversavam pelo Instagram — onde foram feitas as ameaças. Ela tem um filho e é natural de Senador Pompeu, cidade a 266 km da capital cearense. Contudo, ela se deslocava à Fortaleza com os custos bancados pelo jogador, segundo o advogado dela.

Em nota, a assessoria de David Luiz informou que todas as medidas legais cabíveis estão sendo tomadas. “Por se tratar de processo que tramita sob sigilo de justiça, o atleta não se manifestará publicamente. O jogador reafirma seu compromisso com a verdade e confia que os fatos serão apurados e esclarecidos pelas autoridades competentes”, disse.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social confirmou a denúncia, e disse que a Polícia Civil investiga o caso. O boletim foi feito na 2ª Delegacia de Defesa da Mulher (2ª DDM) de Fortaleza. Já o Tribunal de Justiça do Ceará informou que não pode passar mais informações pois o caso está em segredo de justiça.

Denúncia

Conforme o advogado, o atleta e a assistente social mantiveram um relacionamento, mas acabaram após David Luiz sugerir ter relações sexuais com ela e uma amiga dela. Depois da cearense recusar a proposta, o jogador teria passado a ameaçá-la. O caso foi denunciado em boletim de ocorrência.

“Recebi, pelo Instagram uma mensagem enviada pelo próprio David Luiz contendo as seguintes palavras: Você sabe que tenho dinheiro e poder, então, não banque a esperta. Seria triste seu filho ter que pagar as consequências dos seus atos”, teria dito David Luiz, segundo a denúncia feita por Karollainy.

“Eu posso simplesmente fazer você sumir. Eu tenho uma pessoa que sabe onde você está nesse momento. E nunca chegaria nada em mim, então apague”, continua a denúncia. A assistente social disse ainda que, ao ler as mensagens, pensou que poderia acontecer com ela o mesmo que ocorreu com Eliza Samudio, sequestrada e assassinada pelo goleiro Bruno Fernandes de Souza, em 2010.

“A medida protetiva saiu muito rápido justamente pela questão da gravidade do assunto. A forma com que ele escreveu, era muito claro o tom de ameaça que ele fez. Então, não havia dúvida quanto à questão da necessidade da medida protetiva”, disse o advogado.

