Mulher denuncia David Luiz por ameaça e consegue medida protetiva contra o jogador

“Recebi, pelo Instagram uma mensagem enviada pelo próprio David Luiz contendo as seguintes palavras: Você sabe que tenho dinheiro e poder, então, não banque a esperta. Seria triste seu filho ter que pagar as consequências dos seus atos”, teria dito David Luiz, segundo a denúncia feita por Karollainy.

“Eu posso simplesmente fazer você sumir. Eu tenho uma pessoa que sabe onde você está nesse momento. E nunca chegaria nada em mim, então apague”, continua a denúncia. A assistente social disse ainda que, ao ler as mensagens, pensou que poderia acontecer com ela o mesmo que ocorreu com Eliza Samudio, sequestrada e assassinada pelo goleiro Bruno Fernandes de Souza, em 2010.

“A medida protetiva saiu muito rápido justamente pela questão da gravidade do assunto. A forma com que ele escreveu, era muito claro o tom de ameaça que ele fez. Então, não havia dúvida quanto à questão da necessidade da medida protetiva”, disse o advogado.