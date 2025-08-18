18/08/2025
Universo POP
Faustão apresenta melhora e recebe alta da UTI
Ana Castela denuncia maus-tratos a cavalo e se revolta
Evoney Fernandes pega chave de carro na cueca de Henrique, da dupla com Juliano e vídeo viraliza
Luciano Huck elogia vídeo de Felca que denunciou Hytalo Santos
Bailarina é demitida meses após ser apontada como amante de Zé Felipe
Policiais que fizeram segurança de Hytalo Santos são presos por chacina
Vizinha x Jojo Todynho: justiça encerra processo sem julgamento
Pastor que viralizou de calcinha já foi acusado de golpe contra formandos
Hytalo Santos recebia malas de dinheiro e joias, dizem ex-funcionários
Bigode feminino viraliza como nova tendência de beleza

Mulher que matou o pai diz que ele a prostituía e a abusava

Detida nua, mulher de 41 anos alegou estresse por cuidar do idoso e afirmou que ele possuía materiais de exploração sexual

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Uma mulher de 41 anos, presa no último sábado (16) após confessar ter matado o pai a facadas em Itanhaém, no litoral de São Paulo, alegou que a motivação do crime foi o abuso que sofria desde a infância. Segundo ela, o pai, Marcos Ferreira Linhares, de 74 anos, a prostituía e mantinha materiais de exploração sexual em casa.

Reprodução/Redes sociais

De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher, que é designer têxtil, afirmou estar sob “forte estresse” por cuidar do idoso. Após esfaqueá-lo, ela tirou as roupas e saiu andando nua pela rua, onde foi encontrada e detida pela Guarda Civil Municipal.

A polícia encontrou a vítima morta no apartamento com múltiplas perfurações. A faca usada no crime e alguns equipamentos eletrônicos foram apreendidos para perícia. A suspeita foi presa em flagrante por homicídio e encaminhada para a cadeia feminina de São Vicente. O caso está sendo investigado pela 32ª Delegacia de Polícia (Samambaia Sul).

Fonte: Metrópoles

Redigido por Contilnet.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Martelo batido: Mailza será a candidata do União-Progressistas ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.