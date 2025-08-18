Mulher que matou o pai diz que ele a prostituía e a abusava

Uma mulher de 41 anos, presa no último sábado (16) após confessar ter matado o pai a facadas em Itanhaém, no litoral de São Paulo, alegou que a motivação do crime foi o abuso que sofria desde a infância. Segundo ela, o pai, Marcos Ferreira Linhares, de 74 anos, a prostituía e mantinha materiais de exploração sexual em casa.
De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher, que é designer têxtil, afirmou estar sob “forte estresse” por cuidar do idoso. Após esfaqueá-lo, ela tirou as roupas e saiu andando nua pela rua, onde foi encontrada e detida pela Guarda Civil Municipal.
A polícia encontrou a vítima morta no apartamento com múltiplas perfurações. A faca usada no crime e alguns equipamentos eletrônicos foram apreendidos para perícia. A suspeita foi presa em flagrante por homicídio e encaminhada para a cadeia feminina de São Vicente. O caso está sendo investigado pela 32ª Delegacia de Polícia (Samambaia Sul).
