Mulher que matou o pai e foi encontrada nua revela como cometeu o crime

Em depoimento à polícia, a mulher de 41 anos presa em Itanhaém, no litoral de São Paulo, após matar o próprio pai, Marcos Ferreira Linhares, de 74 anos, detalhou como cometeu o crime. Encontrada nua por guardas municipais, ela afirmou que era prostituta e que o pai a abusava desde pequena.

Segundo o boletim de ocorrência, a mulher, que é designer têxtil, relatou que estava sob “forte estresse” por cuidar do idoso. Após o pai tomar café da manhã, ela pegou uma faca na cozinha e o golpeou na garganta e no abdômen. Em seguida, tirou as roupas e saiu andando pela rua.

O homem foi encontrado morto com a faca ainda cravada no abdômen. A mulher também alegou à polícia que havia materiais de exploração sexual infantil em um tablet e pen drives no apartamento onde viviam. A faca e os aparelhos eletrônicos foram apreendidos para perícia.

A suspeita foi presa e levada para a cadeia feminina de São Vicente, onde permanece à disposição da Justiça. O caso foi registrado como homicídio e está sob investigação.

Fonte: Metrópoles

Redigido por Contilnet.