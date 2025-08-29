Mulher vence câncer e descobre gravidez inesperada: ‘Foram dez anos tentando engravidar’

Bruna Prado, de 31 anos, viveu uma reviravolta emocionante em sua vida: logo após encerrar o tratamento contra um câncer, descobriu que estava grávida. A notícia chegou como um verdadeiro milagre para a artesã, que havia tentado engravidar por quase dez anos e recebido dos médicos o alerta de que poderia ficar infértil após as sessões de quimioterapia.

“Ser mãe sempre foi o meu maior sonho. Quando ouvi do médico sobre a possibilidade de infertilidade, não perdi a esperança. No fundo, tinha certeza que, no momento certo, tudo iria acontecer”, contou Bruna.

O que ela não sabia é que, no mesmo dia em que recebeu o alerta médico, já carregava em seu ventre o filho tão esperado — apelidado carinhosamente pelo casal de “Baby Limãozinho”.

Anúncio emocionante no Dia dos Pais

Bruna escolheu uma data especial para revelar a novidade à família. No Dia dos Pais, entregou ao pai uma pequena caixa de presente com um sapatinho de bebê dentro, anunciando que ele seria avô.

A reação foi imediata e cheia de emoção: a mãe gritou de alegria, a avó chorou copiosamente e o pai, surpreso, apenas sorriu sem conseguir falar. O vídeo do momento, compartilhado nas redes sociais, já acumula milhares de visualizações.

A luta contra o câncer

A artesã foi diagnosticada com Linfoma de Hodgkin Esclerose Nodular (LHEN) após meses de investigação médica. Os primeiros sinais foram um caroço no pescoço e uma tosse seca persistente. “Passei por seis médicos e vários exames até que uma cirurgia para retirada de um caroço e duas biópsias trouxeram o diagnóstico definitivo”, recorda.

Foram 12 sessões de quimioterapia realizadas no Hospital do Amor. Em março deste ano, Bruna recebeu a tão esperada notícia de que estava em remissão completa. “Foi como tirar um peso dos ombros. Senti que o inverno tinha acabado e um novo ciclo começava”, disse.

Durante o tratamento, ela contou com o apoio incondicional da família. “Eles foram meu porto seguro em cada consulta, cada sessão e nas orações. Sempre me lembravam que eu não estava sozinha e que Deus estava no controle”, afirma.

O que é o linfoma de Hodgkin?

De acordo com o Ministério da Saúde, o Linfoma de Hodgkin é um tipo de câncer que afeta o sistema linfático, parte fundamental das defesas do organismo. Caracteriza-se pela multiplicação de células anormais chamadas Reed-Sternberg.

Os principais sinais incluem gânglios inchados, geralmente indolores, no pescoço ou em outras regiões. Em até 40% dos casos, podem surgir febre, suores noturnos intensos e perda de peso. O tratamento, que pode envolver quimioterapia e radioterapia, apresenta altas taxas de cura, chegando a cerca de 75% dos pacientes no mundo.

A médica hematologista Maristefany Cury explica que, embora existam casos de gravidez após quimioterapia, há sempre riscos:

“Toda quimioterapia pode comprometer a fertilidade, dependendo da idade da paciente, de doenças pré-existentes e da reserva ovariana no início do tratamento.”

Hoje, livre da doença e à espera do primeiro filho, Bruna compartilha sua história nas redes sociais como forma de inspirar outras pessoas. “Depois de tudo, posso dizer que a vida sempre encontra um jeito de florescer”, conclui.

📌 Fonte: g1

✍️ Redigido por Contilnet