Mulheres empreendedoras levam cores e renda ao Festival da Farinha com o estande do Viveiro Tropical

O estande oferece mudas variadas e, além da diversidade, tem como diferencial a negociação direta com o público

Entre os espaços que têm atraído a atenção do público no Festival da Farinha 2025, em Cruzeiro do Sul, está o estande do Viveiro Tropical, que reúne diversidade de plantas, flores e mudas cultivadas por um grupo de mulheres empreendedoras da região.

Viveiro foi um sucesso/Foto: Reprodução

A organização é feita de forma coletiva e solidária. Segundo Maria José, uma das responsáveis pelo espaço e proprietária da Floricultura JK, o objetivo é unir exposição e geração de renda. “Nós somos todas floristas. O Jardim Tropical é de uma colega, eu tenho a Floricultura JK e outras também têm seus viveiros. Estamos aqui para mostrar nosso trabalho, mas principalmente para buscar renda, porque esse é o sustento das nossas famílias”, explicou.

O estande oferece mudas variadas e, além da diversidade, tem como diferencial a negociação direta com o público. “Se a pessoa se interessa por uma planta, nós conversamos, ajustamos o preço e fazemos questão de vender. É economia solidária, é parceria com quem valoriza nosso trabalho”, destacou Maria José.

