26/08/2025
Universo POP
Taylor Swift anuncia noivado com Travis Kelce
Tamanho de pênis preferido das mulheres surpreende; descubra
Junior Lima relembra perrengues financeiros em carreira com Sandy
Taylor Swift anuncia noivado com Travis Kelce, do Kansas City Chiefs
Luan Pereira manda indireta após confusão com Dado Dolabella: “Voltar com ex”
Mãe de fisiculturista que espancou namorada acionou polícia após fuga do filho
Tá rolando? Duda Guerra quebra silêncio após flagra com caçula de Faustão
Modelo brasileiro é encontrado morto em piscina privativa de hotel na Grécia
Guerra pela herança! Filhos de Cid Moreira acusam viúva de fraude e testamento falso
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira

Município do Acre tem apenas um caso confirmado de COVID no ano inteiro; veja a lista

Mâncio Lima e Santa Rosa do Purus completam os três melhores índices do estado

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Um município do Acre registrou apenas um caso confirmado de covid-19 em todo o ano de 2025. Os dados constam no boletim nº 20 da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), atualizado até a semana epidemiológica 33, que corresponde ao dia 16 de agosto.

Capixaba é o único município que, até o momento, aparece com apenas um caso positivo no período/Foto: Reprodução

De acordo com o levantamento, Capixaba é o único município que, até o momento, aparece com apenas um caso positivo no período. A situação contrasta com outras cidades, como Rio Branco, que concentra 9.840 casos desde o início da pandemia, e Acrelândia, que lidera a taxa de incidência no estado.

No acumulado de 2025, o Acre já soma 3.550 casos confirmados e 22 mortes atribuídas à doença. As vítimas estão concentradas, em sua maioria, em pessoas com mais de 60 anos, faixa etária que também apresenta maior índice de letalidade.

Segundo a Sesacre, o estado totaliza 16.403 casos positivos entre 2023 e 2025, com 77 óbitos registrados nesse período. O município de Bujari tem os maiores índices proporcionais de mortalidade e letalidade, enquanto Acrelândia aparece com a maior taxa de incidência.

O número máximo de casos registrados foi de 1.553, em Rio branco/Foto: Reprodução

Confiro a lista completa dos casos registrados em 2025:

  • Capixaba – 1 caso

  • Acrelândia – 578 casos

  • Bujari – 40 casos

  • Jordão – 36 casos

  • Manoel Urbano – 95 casos

  • Plácido de Castro – 487 casos

  • Porto Acre – 171 casos

  • Rio Branco – 9.840 casos

  • Sena Madureira – 515 casos

  • Senador Guiomard – 308 casos

  • Santa Rosa do Purus – 15 casos

  • Assis Brasil – 139 casos

  • Brasiléia – 365 casos

  • Epitaciolândia – 191 casos

  • Xapuri – 135 casos

  • Cruzeiro do Sul – 2.578 casos

  • Feijó – 291 casos

  • Mâncio Lima – 35 casos

  • Marechal Thaumaturgo – 135 casos

  • Porto Walter – 156 casos

  • Rodrigues Alves – 132 casos

  • Tarauacá – 127 casos

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.