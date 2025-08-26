Município do Acre tem apenas um caso confirmado de COVID no ano inteiro; veja a lista

Um município do Acre registrou apenas um caso confirmado de covid-19 em todo o ano de 2025. Os dados constam no boletim nº 20 da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), atualizado até a semana epidemiológica 33, que corresponde ao dia 16 de agosto.
De acordo com o levantamento, Capixaba é o único município que, até o momento, aparece com apenas um caso positivo no período. A situação contrasta com outras cidades, como Rio Branco, que concentra 9.840 casos desde o início da pandemia, e Acrelândia, que lidera a taxa de incidência no estado.
No acumulado de 2025, o Acre já soma 3.550 casos confirmados e 22 mortes atribuídas à doença. As vítimas estão concentradas, em sua maioria, em pessoas com mais de 60 anos, faixa etária que também apresenta maior índice de letalidade.
Segundo a Sesacre, o estado totaliza 16.403 casos positivos entre 2023 e 2025, com 77 óbitos registrados nesse período. O município de Bujari tem os maiores índices proporcionais de mortalidade e letalidade, enquanto Acrelândia aparece com a maior taxa de incidência.
Confiro a lista completa dos casos registrados em 2025:
Capixaba – 1 caso
Acrelândia – 578 casos
Bujari – 40 casos
Jordão – 36 casos
Manoel Urbano – 95 casos
Plácido de Castro – 487 casos
Porto Acre – 171 casos
Rio Branco – 9.840 casos
Sena Madureira – 515 casos
Senador Guiomard – 308 casos
Santa Rosa do Purus – 15 casos
Assis Brasil – 139 casos
Brasiléia – 365 casos
Epitaciolândia – 191 casos
Xapuri – 135 casos
Cruzeiro do Sul – 2.578 casos
Feijó – 291 casos
Mâncio Lima – 35 casos
Marechal Thaumaturgo – 135 casos
Porto Walter – 156 casos
Rodrigues Alves – 132 casos
Tarauacá – 127 casos