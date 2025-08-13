Musa do Flamengo exige foto do bumbum para escolher personal trainer

A influenciadora Kerolay Chaves, conhecida como musa do Flamengo, causou polêmica ao revelar um critério inusitado para a seleção de sua nova personal trainer. A exigência é que as candidatas enviem fotos do bumbum.

De acordo com a influenciadora, que irá representar o Rio de Janeiro no Miss Bumbum Brasil 2025, a decisão é uma questão de coerência. “Quero ser treinada por alguém que represente aquilo que eu procuro para mim. O corpo do professor também é um cartão de visitas”, declarou em seu Instagram.

Críticas e justificativa

A atitude de Kerolay gerou críticas nas redes sociais, com internautas acusando a prática de “estética capacitista”, termo usado para descrever a exclusão de profissionais que não se encaixam em padrões corporais específicos.

Em resposta, a influenciadora afirmou que a decisão reflete suas preferências pessoais. “Não quero alguém que apenas entenda de treino, mas que seja prova viva de que funciona. Eu só quero ser treinada por alguém que já chegou onde eu quero chegar”, disse ela. O pedido de imagens, segundo ela, está diretamente ligado à sua intensa rotina de treinos para a final do concurso, que acontece em setembro, em São Paulo.

