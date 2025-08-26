26/08/2025
Na Aleac, deputado diz que servidora da Saúde foi encontrada em estado de putrefação dentro de casa

Sem entrar nos detalhes, pelo motivo de preservar a identidade da vítima, o deputado afirmou que a servidora lutava contra a depressão e foi encontrada em estado de putrefação

O deputado Adailton Cruz usou a tribuna da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) nesta terça-feira (26) para anunciar que uma servidora da Saúde foi encontrada morta nesta semana, dentro da própria casa.

Desabafo foi feito pelo deputado Adailton Cruz/Foto: Reprodução

Sem entrar nos detalhes, pelo motivo de preservar a identidade da vítima, o deputado afirmou que a servidora lutava contra a depressão e foi encontrada em estado de putrefação.

“Deixo aqui minhas condolências à família nesse momento tão difícil. Ela lutava contra a depressão, e depois de tantos anos de contribuição na Saúde, foi retirada do cargo, o que contribuiu para essa triste notícia. Não aguentou. Não foi a depressão que a matou, mas o sistema”, afirmou.

“Ela deu a vida para salvar pessoas durante a pandemia, fez tudo o que podia pela saúde enquanto profissional competente que foi. Precisamos lutar pelos nossos servidores da Saúde, por melhores salários, melhores condições de trabalho. O exemplo dessa servidora nos ensina isso de uma forma muito importante”, finalizou o deputado.

