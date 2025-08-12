Na Aleac, mães pedem socorro a deputados sobre MP que pode prejudicar beneficiários do INSS

Pelo menos 15 mulheres da Rede Observatório BPC ocuparam o Salão Marina Silva, na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), nesta terça-feira (12), para protestar contra a MPV 1296/2025, aprovada na Câmara dos Deputados.

A medida, que segue para análise no Senado Federal, cria um programa com pagamento extra para servidores do INSS, destinado à revisão de benefícios assistenciais e previdenciários pagos aos trabalhadores. Segundo o governo, a MP tem o objetivo de reduzir a fila para concessão e revisão de pensões, auxílios-doença e aposentadorias por incapacidade, entre outros.

No entanto, a MPV também gera preocupações sobre possíveis impactos negativos nos beneficiários. Críticos argumentam que a implementação de incentivos financeiros para servidores pode desviar o foco das necessidades dos usuários, resultando em uma priorização da eficiência em detrimento da qualidade do atendimento. Além disso, há receios de que a pressão por produtividade leve a um aumento no número de erros na análise de processos, prejudicando aqueles que dependem dos serviços previdenciários. Assim, enquanto a MP visa valorizar os servidores, é essencial garantir que isso não comprometa o acesso e a qualidade do atendimento aos beneficiários do INSS.

A medida não apresenta um único dispositivo para enfrentar o principal problema enfrentado pelos cidadãos: as gigantescas filas de espera por atendimento. Ao contrário, direciona a estrutura do INSS exclusivamente para o retrabalho.

Alcione Fernandes, de 36 anos, representando a Rede Observatório BPC, pede aos deputados que convençam os senadores do Acre a não votarem a favor da medida.

“Hoje, estamos aqui pedindo socorro a todos os deputados, para que falem com cada senador de cada partido. O que estamos fazendo hoje é um movimento em todo o Brasil, uma paralisação das famílias da Rede do Observatório BPC. Isso não inclui apenas o TEA, mas todas as deficiências, já que o INSS está indo contra uma lei que já foi aprovada. Estão ocorrendo reavaliações, muitas vezes sem a devida comunicação às pessoas, e também estão acontecendo cortes. Portanto, pedimos que cada um dos deputados presentes nesta mesa nos ajude, solicitando aos senadores que votem contra a medida, porque as famílias do BPC estão sofrendo. Há mães tão desesperadas que cometeram suicídio por não conseguirem lidar com a situação de seus filhos que necessitam de suporte”, afirmou.

“Tem muitas mães aqui no estado do Acre que estão enfrentando essa reavaliação. Existem pessoas dentro do INSS que não são competentes para realizar essas reavaliações”, finalizou.