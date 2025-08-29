Na conta! Municípios do Acre recebem R$ 32,1 milhões do Fundo de Participação

As prefeituras dos 22 municípios acreanos receberam, nesta semana, um reforço de R$ 32,1 milhões referentes ao terceiro decêndio do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), correspondente ao mês de agosto.

O valor faz parte do montante nacional distribuído pelo Tesouro Nacional, que totalizou R$ 5,97 bilhões brutos, sendo R$ 4,78 bilhões líquidos, já com os descontos do Fundeb.

Os números mostram uma tendência de crescimento, em comparação com o mesmo período de 2024. Houve alta de 21,28% em valores nominais e de 15,23% em termos reais, quando considerada a inflação.

No acumulado de agosto, o FPM avançou 7,75% nominalmente e 2,38% em termos reais. Já em relação a 2023, o desempenho é ainda mais expressivo: 36,44% de crescimento nominal e 45,74% reais no mesmo decêndio.

Ao longo de 2025, considerando repasses regulares e extras, o fundo acumula aumento de 9,62% em valores nominais e 4,18% em termos reais frente a 2024, com um acréscimo de quase R$ 13,5 bilhões em todo o país.