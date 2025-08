Na iminência de seca histórica, Prefeitura publica decreto de emergência nesta semana

O nível do Rio Acre continua em queda e já se aproxima de uma marca histórica. Segundo boletim da Defesa Civil de Rio Branco, divulgado na manhã desta terça-feira (5), o manancial registrou 1,52 metro, apenas um centímetro abaixo da medição anterior, feita no dia 4, quando estava em 1,53 metro.

O nível atual está a menos de 30 centímetros da menor cota já registrada em Rio Branco, que foi de 1,23 metro, em setembro de 2024. Diante da gravidade da seca, a Prefeitura de Rio Branco decidiu formalizar o decreto de emergência nesta quarta-feira (6), em coletiva de imprensa a ser anunciada, revelou o coordenador municipal da Defesa Civil, tenente-coronel Cláudio Falcão.

De acordo com ele, a formalização do decreto estava inicialmente prevista para esta terça-feira, em resposta ao agravamento das condições do manancial, no entanto, foi adiada para a quarta-feira.

A cota de alerta do Rio Acre é de 13,50 metros, enquanto a de transbordamento é de 14 metros, distantes da realidade atual. Com o rio em menos de 2 metros, comunidades ribeirinhas enfrentam dificuldades de acesso à água potável e transporte fluvial.

A tendência de queda acende o alerta para a possibilidade de um novo recorde negativo em menos de um ano. A escassez de chuvas tem agravado a situação. De acordo com a Defesa Civil, o último volume considerado significativo foi registrado em 28 de abril, com 99,20 mm.

Desde então, apenas duas chuvas mais expressivas foram anotadas: uma em 1º de maio (23,8 mm) e outra em 27 de maio (26 mm), ambas ainda abaixo do volume ideal para o período seco.