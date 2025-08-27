“Nasci de novo”: repórter que sobreviveu a grave acidente emociona ao falar sobre fé e superação

Quem faz a notícia, por vezes, vira notícia. Foi o que aconteceu com Otávio Damasceno, repórter de 20 anos que sofreu um acidente de moto no último dia 11 de agosto. Para ele, a história não se resumiu a uma tragédia, mas se transformou em um verdadeiro milagre de superação. Após 14 dias de internação, incluindo um período na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), o jovem voltou para casa com a família, carregando uma nova perspectiva sobre a vida.

Em entrevista ao ContilNet, Otávio contou que não se lembra de absolutamente nada do momento da colisão com o ônibus escolar e foi reconstruindo os acontecimentos por meio dos relatos da família. “Eu não lembro absolutamente de nada do momento do acidente,” relata Otávio, com um tom de quem ainda processa a realidade. Ele acordou no pronto-socorro desorientado, em um estado que ele descreve como um sonho

Segundo ele, não há explicação para sua sobrevivência que não passe pela fé. O repórter afirmou que enxerga o episódio como um milagre de Deus em sua vida.

A mãe, Maria Antônia Nascimento, e a avó, dona Raimunda, também estavam presentes durante a entrevista e não contiveram a emoção ao falar sobre o retorno do jovem para casa. “É como se ele tivesse nascido de novo. Agradeço a cada pessoa que orou por ele. Cada oração fez diferença na vida do meu filho”, disse Maria.

Já dona Raimunda revelou que só voltou a dormir e a se alimentar depois da volta do neto. “O pesadelo acabou. Hoje eu consigo sorrir e agradecer a Deus por esse milagre”.

Além das marcas físicas, como a fratura no braço que exigiu cirurgia, e diante de situação tão delicada, Otávio fez questão de compartilhar uma reflexão. Ele defendeu que as pessoas não devem esperar o futuro para demonstrar amor ou ajudar o próximo, já que o amanhã pertence a Deus.

“Se você puder dizer que ama alguém, diga hoje. Se puder ajudar alguém, ajude hoje. Porque o amanhã pertence a Deus. Eu não sou santo, mas sou positivo, e acredito que Deus me usou para ensinar outras pessoas a valorizar a vida e a fé”, declarou.

O repórter também agradeceu o apoio recebido de colegas de trabalho e até de seu patrão, que foi visitá-lo no hospital. Para ele, cada gesto de carinho foi fundamental em sua recuperação.

Apesar de ainda precisar de cuidados médicos, Otávio não esconde a ansiedade de voltar à rotina. “Noticiar é bom, mas virar notícia não é. Estou com muita saudade de comunicar, de acordar cedo para levar informação para quem me acompanha. Essa vontade de voltar logo vai acelerar minha recuperação”, afirmou.

ASSISTA A ENTREVISTA NA ÍNTEGRA: