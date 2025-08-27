Nicolau Júnior destaca valorização da agricultura familiar no Festival da Farinha

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (ALEAC), Nicolau Júnior, participou na noite desta quarta-feira (27) da abertura da oitava edição do Festival da Farinha, em Cruzeiro do Sul. O evento, que reúne produtores rurais, empresários e empreendedores da região do Juruá, também foi marcado pela inauguração da nova rotatória em frente ao Complexo Esportivo.

Nicolau Júnior parabenizou a organização do festival e ressaltou sua importância para a economia local. “É muito bom valorizar nossos produtores e dar a eles oportunidade de expor seus produtos. A farinha daqui é a melhor do mundo, tem certificado, e isso precisa ser celebrado. Essa festa beneficia não apenas Cruzeiro do Sul, mas toda a região do Juruá”, destacou.

O parlamentar também ressaltou a diversidade de atrações presentes no evento. “Aqui dentro temos empresários mostrando seus produtos, temos a culinária cruzeirense, que é maravilhosa, e um espaço para o agricultor apresentar seu trabalho. O Festival da Farinha gera emprego, renda e fortalece a cultura do interior do Acre”, afirmou.

Para Nicolau, o festival chega em um momento simbólico. “Em agosto, participamos do Festival do Açaí, em Feijó, que tem indicação geográfica reconhecida, assim como a nossa farinha. É uma combinação perfeita: açaí com farinha é a identidade da nossa região. Cruzeiro do Sul está de parabéns pela organização e eu estarei aqui prestigiando até o último dia do evento”, concluiu.

