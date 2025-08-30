Nível do Rio Acre estabiliza em Rio Branco, mas segue abaixo de 1,50m, diz Defesa Civil

O nível do Rio Acre, em Rio Branco, apresentou estabilidade nas últimas 24 horas e permanece em 1,49 metro, de acordo com boletim divulgado pela Defesa Civil Municipal neste sábado (30).

Na sexta-feira (29), às 5h15, a medição registrou o mesmo volume de 1,49 metro, com tendência de queda. Já neste sábado (30), às 5h14, o índice se manteve estável, apresentando mesma medição.

Segundo o coordenador da Defesa Civil Municipal, tenente-coronel Cláudio Falcão, a situação segue dentro da normalidade. O nível está bem distante das cotas de alerta (13,50m) e de transbordo (14m), o que indica segurança para a população ribeirinha neste momento. Além disso, não houve registro de chuvas nas últimas 24 horas, o que contribui para a manutenção do atual cenário.

A Defesa Civil segue monitorando diariamente o comportamento do rio, especialmente durante o período de estiagem, quando os baixos níveis costumam impactar o abastecimento de água e a navegação em algumas regiões do estado.