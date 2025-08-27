No Acre, associada do Sicredi é contemplada com R$ 100 mil em sorteio de seguro de vida

A semana começou em clima de celebração em uma das agências do Sicredi em Rio Branco (AC). Na manhã desta segunda-feira, a associada Karina da Silva, de 38 anos, foi surpreendida com um cheque simbólico no valor de R$100.000,00, prêmio conquistado em sorteio nacional promovido pela Icatu.

O momento reforça o compromisso do Sicredi em oferecer aos associados(as) não somente soluções financeiras, mas também benefícios que podem transformar vidas. Ao contratar um seguro de vida por meio da cooperativa, o associado garante proteção em situações como incapacidade temporária, doenças graves, invalidez e morte.

Além da cobertura, os associados(as) participam automaticamente dos sorteios realizados pela Icatu, que acontecem em todo o Brasil e distribuem diversos prêmios. Não é necessária inscrição ou custo extra: basta manter o seguro ativo. Em 2025, a premiação de R$ 100 mil conquistada por Karina tornou-se a maior já entregue a um segurado pela Icatu, ampliando ainda mais o alcance dessa parceria.

O gerente de negócios do Sicredi fez a entrega do prêmio à associada, convidando-a a visitar a agência e compartilhando a emoção do momento com a equipe e demais participantes. A celebração mostrou, na prática, como o cooperativismo de crédito pode ir além de soluções financeiras tradicionais, trazendo segurança, reconhecimento e novas conquistas para seus associados.

“Estou muito feliz e realizada. Como comentei na agência, Deus sempre faz além do que podemos imaginar. Esse prêmio representa um momento especial na minha vida e reforça ainda mais a minha parceria com o Sicredi”, destacou a associada Karina da Silva.

A Icatu Coopera, frente da seguradora voltada ao relacionamento com cooperativas de crédito, fortalece ainda mais a parceria com o Sicredi. Essa que é a maior seguradora independente do Brasil nos segmentos de Vida, Previdência e Capitalização, a Icatu soma sua experiência nacional à força do cooperativismo, que hoje reúne mais de 9 milhões de associados no Sicredi em todo o país.

