15/08/2025
Universo POP
Felca revela destino do lucro de vídeo que motivou prisão de Hytalo
Felca revela que investigou Hytalo Santos por um ano antes de denúncia
Hytalo santos é preso por intimidar testemunhas e destruir provas
Fazendeiro cria milharal gigante para inusitado pedido de casamento
Tom Cruise recusa convite para receber homenagem de Donald Trump
Vítima de ‘a mulher da casa abandonada’ rompe silêncio após 25 anos
“Morra de fome”, diz Virginia após beijo de Zé Felipe em influencer
Influenciador Hytalo Santos é preso em São Paulo após investigações
Horóscopo do dia: confira as previsões para esta sexta-feira
Cachorrinha ‘mel do grau’ viraliza em manobra de bike; vídeo

No Acre, avó é condenada por homicídio culposo e omissão na morte de neta de sete meses

O bebê, prematuro, sofria de desnutrição grave, desidratação severa e tinha uma fratura de fêmur não tratada

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) condenou uma mulher a dois anos e onze meses de detenção, em regime aberto, pelo crime de homicídio culposo por omissão, em razão da morte da neta de sete meses. A decisão, unânime, foi tomada pela Câmara Criminal e reformou a sentença de primeira instância, que havia absolvido a ré.

A acusação sustentou que a ré tinha plena consciência da incapacidade da mãe adolescente para cuidar da filha/ Foto: Ilustrativa

O caso foi investigado pela Promotoria de Justiça Cumulativa de Porto Acre, do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC). Segundo o órgão, a mulher acolheu em casa a criança e a mãe adolescente, usuária de drogas, e passou a assumir os cuidados diários do bebê. Com isso, adquiriu o dever legal de proteção previsto no Código Penal, o que inclui a obrigação de garantir condições básicas de saúde e segurança.

Durante o processo, o MPAC apresentou provas de que a criança vivia em situação de risco extremo. O bebê, prematuro, sofria de desnutrição grave, desidratação severa e tinha uma fratura de fêmur não tratada. As vacinas obrigatórias estavam atrasadas e a alimentação era inadequada. Testemunhas relataram que a ré dificultava visitas e impedia a atuação de órgãos de proteção, mesmo após denúncias sobre as condições de vida da criança.

A acusação sustentou que a ré tinha plena consciência da incapacidade da mãe adolescente para cuidar da filha, mas, mesmo assim, não buscou atendimento médico nem acionou a rede de apoio diante de sintomas graves. Segundo o MPAC, a negligência se prolongou por meses, culminando na morte do bebê por pneumonia, desnutrição e lesão não tratada.

Em primeira instância, a defesa alegou que a mulher atuava apenas como apoio familiar e que a responsabilidade principal cabia aos pais. O juiz aceitou o argumento e a absolveu. No entanto, o MPAC recorreu, defendendo que a ré assumiu posição de garantidora e que sua omissão teve ligação direta com o óbito.

Ao acatar o recurso, o TJAC concluiu que a ré ultrapassou o papel de mera colaboradora familiar e assumiu integralmente a função de cuidar da criança. O tribunal destacou que, caso tivesse providenciado a intervenção médica necessária, havia grande chance de evitar a morte da criança.

Com informações MPAC

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Martelo batido: Mailza será a candidata do União-Progressistas ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.