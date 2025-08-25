25/08/2025
Universo POP
Maria Bethânia põe fim a casamento com estilista Gilda Midani após oito anos
Vídeo mostra prisão de homem acusado de ameaçar youtuber Felca
A Fazenda 17: ex-jogador campeão do mundo e influenciador digital são confirmados
Ignorada? Saiba o que rolou com Virginia e Ana Castela no mesmo camarote
Dado Dolabella tem histórico de violência contra mulheres exposto; confira
Proposta de Nattan em show termina em separação de casal
Nicole Bahls se confunde com regras da ‘Dança dos Famosos’ e arranca risadas de Huck
Vítima de acidente com Gato Preto relata ameaças e deboches após batida
Naomi Campbell revela passado inusitado com Cauã Reymond no “Domingão com Huck”
Horóscopo do dia: confira as previsões para esta segunda-feira

No Acre, homem é preso suspeito de abusar sexualmente da enteada de 12 anos

Homem é encaminhado ao sistema prisional após prisão por crime sexual contra menor

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A Polícia Civil do Acre prendeu, no último sábado (24), em Acrelândia, um homem identificado pelas iniciais A.D.S., suspeito de estuprar a própria enteada, uma adolescente de 12 anos. A prisão ocorreu após a Justiça conceder mandado de prisão preventiva solicitado pela corporação.

De acordo com a investigação, o crime teria sido cometido contra a menor dentro do ambiente familiar. Na quinta-feira (22), a Polícia Civil representou pela prisão do suspeito e, após decisão judicial, agentes realizaram diligências para localizá-lo, resultando na captura durante o fim de semana.

Homem é encaminhado ao sistema prisional após prisão por crime sexual contra menor/Foto: Cedida

O acusado foi encaminhado à delegacia, onde passou pelos procedimentos legais, e em seguida transferido ao sistema prisional, permanecendo à disposição da Justiça.

A delegada Jade Dene, responsável pelo caso, ressaltou a prioridade da instituição em crimes de violência sexual contra crianças e adolescentes. “A Polícia Civil tem atuado com firmeza e celeridade para dar uma resposta à sociedade e, principalmente, para garantir a proteção das vítimas. Casos de violência, sobretudo contra crianças e adolescentes, são tratados com absoluta prioridade e rigor”, afirmou.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.