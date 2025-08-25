No Acre, homem é preso suspeito de abusar sexualmente da enteada de 12 anos

A Polícia Civil do Acre prendeu, no último sábado (24), em Acrelândia, um homem identificado pelas iniciais A.D.S., suspeito de estuprar a própria enteada, uma adolescente de 12 anos. A prisão ocorreu após a Justiça conceder mandado de prisão preventiva solicitado pela corporação.

De acordo com a investigação, o crime teria sido cometido contra a menor dentro do ambiente familiar. Na quinta-feira (22), a Polícia Civil representou pela prisão do suspeito e, após decisão judicial, agentes realizaram diligências para localizá-lo, resultando na captura durante o fim de semana.

O acusado foi encaminhado à delegacia, onde passou pelos procedimentos legais, e em seguida transferido ao sistema prisional, permanecendo à disposição da Justiça.

A delegada Jade Dene, responsável pelo caso, ressaltou a prioridade da instituição em crimes de violência sexual contra crianças e adolescentes. “A Polícia Civil tem atuado com firmeza e celeridade para dar uma resposta à sociedade e, principalmente, para garantir a proteção das vítimas. Casos de violência, sobretudo contra crianças e adolescentes, são tratados com absoluta prioridade e rigor”, afirmou.