12 de agosto de 2025
No Acre, jovem é preso após fazer manobras perigosas de moto e tentar fugir da polícia

Ao perceber a aproximação da viatura, ele ainda empinou a roda dianteira da moto. Mesmo com o uso de sinais sonoros e luminosos

Na madrugada do último domingo (10), um jovem de 18 anos, identificado como C.E.C., foi detido pela Polícia Militar em Cruzeiro do Sul (AC) após ser flagrado realizando manobras perigosas em uma motocicleta e tentar fugir da abordagem. Durante a perseguição, ele perdeu o controle do veículo, caiu em um buraco e sofreu fratura na clavícula esquerda.

Durante a perseguição, ele perdeu o controle do veículo, caiu em um buraco e sofreu fratura na clavícula esquerda/Foto: Reprodução

Segundo a PM, a guarnição realizava rondas quando avistou o motociclista trafegando em zigue-zague, aparentemente de forma intencional. Ao perceber a aproximação da viatura, ele ainda empinou a roda dianteira da moto. Mesmo com o uso de sinais sonoros e luminosos, o jovem realizou uma manobra brusca no sentido contrário e acelerou, mas acabou caindo em um buraco que serve como escoamento de esgoto para residências da região.

Após a queda, C.E.C. tentou fugir a pé, desobedecendo ordens de parada e reagindo com chutes e pontapés contra os policiais. Foi necessário imobilizar suas pernas para que fosse colocado na viatura. Em consulta ao sistema Getran, os militares constataram que ele não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Já na delegacia, o jovem reclamou de dores na clavícula e foi levado ao Pronto Socorro, onde exames de raio-x confirmaram a fratura. Ele recebeu medicação e, após atendimento médico, retornou à unidade policial para os procedimentos legais.

